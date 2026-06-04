Antonela Roccuzzo deslumbró en su faceta como modelo en una nueva producción de fotos

Una vez más, Antonela Roccuzzo vuelve a destacarse en la escena fashionista. La esposa de Lionel Messi supo construir una sólida carrera vinculada al mundo de la moda y el lifestyle, una faceta que refleja a diario en sus redes sociales. En esta oportunidad, deslumbró en una nueva producción de fotos donde se lució como modelo, combinando estilo, tendencias y una marcada impronta personal.

Antonela Roccuzzo una referente de estilo, moda y vida saludable

Antonela Roccuzzo comenzó a consolidarse como figura de la moda e influencer de grandes marcas a mediados de 2021, cuando empezó a protagonizar campañas para firmas de prestigio a través de su cuenta de Instagram. No obstante, su gran salto llegó entre 2023 y 2024, período en el que ganó una mayor proyección internacional gracias a colaboraciones de alto perfil en el mundo de la moda y la publicidad.

Look deportivo de Antonela Roccuzzo | Instagram

Desde entonces, se convirtió en embajadora de reconocidas marcas de primer nivel, vinculadas a los sectores de la joyería, la belleza, la perfumería, el deporte y el lifestyle. Su creciente presencia en plataformas digitales y su imagen pública la posicionaron como una de las influencers más destacadas a nivel global.

Es por ello que su última publicación en su perfil de la famosa red social de la camarita no pasó desapercibido. En las postales difundidas, se la ve posando frente a cámara con un conjunto sporty con una actitud segura y desafiante. “Obsesionada con mis nuevas calzas”, escribió al pie del book de fotos dejando que su look hable por sí solo. Este estilismo consistió en un outfit deportivo de entrenamiento premium, compuesto por leggings de tiro alto, un top deportivo y una camiseta corta de mangas largas.

El mismo responde a una paleta de color monocromática en tono lila cuyo estampado está compuesto por un efecto reptil en distintas tonalidades del violeta que delimitan los dibujos. En este marco, la influyente fashionista sumó accesorios para resaltar su vestimenta sin perder estilo ni elegancia: aros estilo argolla y una cadena plateada con eslabones gruesos que realzaron su impronta sofisticada.

Look deportivo de Antonela Roccuzzo | Instagram

El conjunto sporty de Antonela Roccuzzo ideal para varias actividades diarias

El athleisure de lujo adoptado por Antonela Roccuzzo es tan versátil como funcional. El mismo puede adaptarse a diversas actividades deportivas tales como rutinas de gimnasio, yoga, pilates o entrenamientos deportivos variados debido a que la indumentaria es ajustada al cuerpo, adaptándose a la silueta con suma perfección y delicadeza.

A lo largo de los posteos que realiza en las redes, Antonela muestra diversos tipos de conjuntos sporty, desde calzas y tops para entrenamiento hasta prendas inspiradas en el running y el fitness. Estas elecciones reflejan su estilo de vida en constante en movimiento y su preferencia por looks cómodos, modernos y versátiles, que suelen marcar tendencia entre sus seguidores.

Look deportivo de Antonela Roccuzzo | Instagram

Con una nueva producción de fotos, Antonela Roccuzzo volvió a deslumbrar en su faceta como modelo para una reconocida marca deportiva que la acompaña a ella y a Lionel Messi desde hace varios años. La rosarina posó con un conjunto en la gama del violeta y lila que combinó estilo, comodidad y tendencia, reafirmando una vez más su lugar como una de las figuras más influyentes del universo fitness y de la moda deportiva.