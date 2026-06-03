La desopilante reacción de Ángel Di María cuando le preguntaron por Tim Payne: "No me maten"

La cumbia dedicada a Tim Payne ya se convirtió en uno de los fenómenos más inesperados del Mundial 2026. Lo que comenzó como una campaña impulsada por usuarios argentinos para darle visibilidad al futbolista "menos conocido" de la competencia terminó acumulando millones de reproducciones en redes sociales.

Ángel Di María

La canción en cuestión, menciona a Ángel Di María en una de sus estrofas. Sin embargo, para sorpresa de todos, el histórico delantero de la Selección argentina no estaba al tanto ni del tema musical ni de la revolución digital que tiene como protagonista a Tim Payne, defensor neozelandés.

La divertida respuesta de Di María al fenómeno Tim Payne

Todo ocurrió cuando Santiago Sposato decidió escribirle directamente a Di María a través de Instagram para consultarle si conocía la canción que se volvió tendencia en las redes sociales. La respuesta del futbolista sorprendió a todos por su sinceridad pues, lejos de fingir que conocía el tema, decidió responder con total naturalidad y humor.

"Hola loco. No sé quién es Tim Payne, jajaja. Perdón. No escuché la canción tampoco, ¿cómo se llama?", escribió el actual jugador de Rosario Central. La honesta reacción de Ángel Di María no tardó en hacerse viral. No obstante, el campeón del mundo se mostró abierto a ver quien es este jugador que ha revolucionado no solo el mundo futbolístico, sino las redes sociales.

Cómo Tim Payne pasó de ser un desconocido a una celebridad mundial

La historia de Tim Payne se convirtió en una de las más curiosas del Mundial 2026. El defensor de Nueva Zelanda fue elegido por el influencer argentino Valentín Scarsini, como el futbolista menos conocido entre los convocados al torneo. La propuesta consistía en movilizar a los usuarios para convertirlo en una estrella de internet. En aquel momento, el jugador tenía apenas unos 4.700 seguidores en Instagram y era prácticamente desconocido fuera del fútbol oceánico.

Tim Payne

Lo que parecía una simple iniciativa divertida terminó convirtiéndose en un fenómeno global. En pocos días, Tim Payne superó los 4 millones de seguidores, recibió el apoyo masivo de fanáticos de distintos países y hasta se convirtió en protagonista de una cumbia que no deja de sonar en redes sociales. Ahora, hasta Ángel Di Maria ha reaccionado ante este nuevo ídolo que promete convertirse en una de las promesas de la copa del mundo.