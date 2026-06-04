María Vázquez demostró cómo adaptar botas de lluvia a looks urbanos chic

Durante años, las botas de lluvia estuvieron por fuera de las elecciones fashionistas, dejándola exclusivamente para el uso únicamente en climas grises y terrenos hostiles. Con el correr del tiempo, las expertas fashionistas fueron reapropiándose de este accesorio tan sobrio como imponente y comenzaron a realizar apuestas innovadoras a sus looks diarios. Este es el caso de María Vázquez, quien demostró cómo adaptarlas a looks urbanos chic, sin resignar estilo ni elegancia.

El look urbano chic de María Vázquez

En la última publicación de su cuenta personal de Instagram, María Vázquez compartió un book de fotos donde se la ve con una impronta ecuestre, pero llena de estilo. En cada una de las postales, se puede ver como apuesta por un estilo urbano chic muy cuidado. El mismo está compuesto por una falda midi de jean, cuya parte inferior termina con flecos que aportan movimiento, textura y un aire moderno. Además, sumó un cinturón marrón con hebilla imponente en color dorado que sirvió como elemento para delimitar cada pieza.

Las botas María Vázquez para lograr un look urbano chic | Instagram

En la parte de su torso, optó por llevar una camisa blanca con mangas tipo globo y en las muñecas, se ve con un acabado con puntillas levemente acampanado. Para protegerse de las bajas temperaturas, pero siempre asegurándose de mantener una estética cuidada y chic, la empresaria sumó un chaleco tejido en color verde oliva que aportó presencia, sobriedad y dialogó en completa armonía con todo el conjunto.

El foco, sin dudas, está puesto en el estilismo que gira alrededor de unas botas de lluvia en tono verde oliva tipo goma -estilo hunter-, que pasan de ser algo puramente funcional a un elemento fashion central de su vestimenta.

Las botas María Vázquez | Instagram

Las botas de lluvias de María Vázquez ideales para looks urbanos chic

María Vázquez aprovecha el alcance que le dan las redes sociales para utilizarlas de vitrina fashionistas y desplegar diferentes tipos looks que resaltan tanto su vida en el campo, como en la ciudad. En este caso, fusionó las dos utilizando elementos tan versátiles como funcionales: las botas de lluvia y prendas más refinadas.

Este calzado corresponde a un modelo de caña alta que llega justo por debajo de la rodilla, confeccionado en goma impermeable con acabado liso y minimalista, en color verde oliva. Las mismas se distinguen por su punta redondeada y por una suela robusta con buen agarre, ideal para superficies húmedas o embarradas. En el caso de la modelo, son ideales para recorrer el campo como así también transitar las calles de la ciudad sin resignar elegancia y sofisticación.

Para sellar su impronta personal, sumó una chaqueta con estampado floral y sus característicos de sol de marco amplio en tono marrón degradé, que aportan un toque glam y que permiten asomar levemente su mirada. De esta manera, logró un equilibrio interesante entre botas de lluvia que funciona como una pieza fashion, con prendas más estructuradas y refinadas que lo elevan.

Las botas María Vázquez para lograr un look urbano chic | Instagram

El look urbano chic de María Vázquez funciona como ejemplo de cómo este tipo de calzado ya no se limita a días de lluvia o ambientes con terrenos hostiles, sino que se integra en outfits pensados en clave urbana chic, que mezcla de texturas y agrega elementos funcionales logrando estilismos espectaculares sin esfuerzo. Cada una de estas piezas aportan personalidad y practicidad a partes iguales.