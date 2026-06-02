Por qué Máxima Zorreguieta comenzó su formación militar a los 55 años

La reina Máxima Zorreguieta sorprendió a todos al ser vista vistiendo un uniforme militar y una boina, marcando un inesperado giro en su imagen pública. La monarca se incorporó al Ejército de los Países Bajos, una iniciativa que ha generado gran interés y admiración en la sociedad. Durante su participación, la reina atravesó diversas situaciones en su formación militar. En las últimas horas, salió a la luz la razón de su decisión y qué deberá hacer para llegar a concretar su preparación.

Máxima Zorreguieta y un destacado desempeño en su formación militar

La reina Máxima Zorreguieta ha dado un paso inédito en su vida, completar su entrenamiento como reservista del Ejército neerlandés. A través de las redes sociales oficiales de la Casa Real, se compartieron imágenes donde se la puede ver con un uniforme militar, demostrando un gran compromiso con su papel en la nación. La reina, de 55 años, acaba de finalizar la primera etapa de su formación en la Real Fuerza Terrestre, el ejército de los Países Bajos.

Máxima Zorreguieta culminando la primera etapa de formación militar//Instagram Casa Real de Países Bajos

De esa manera, la soberana fue designada como reservista y formará parte del Gabinete Militar del Rey Guillermo Alejandro, sin estar asignada a un regimiento específico, sino cumpliendo funciones generales dentro del ejército. Para obtener su uniforme, la monarca tuvo que superar rigurosas pruebas físicas y conocimientos militares. Esto incluyó marchas largas con peso, ejercicios de supervivencia, manejo de armas y clases de primeros auxilios en situaciones de combate. La reina no recibió ningún trato preferencial y participó en todas las actividades con el mismo esfuerzo que cualquier otro aspirante.

El momento culminante fue la ceremonia en la que se le entregó la boina militar, un símbolo de su ingreso oficial como reservista. La boina que porta tiene un diseño especial, con un león dorado en un fondo rojo, reservado para los altos mandos del Ejército. En esa ocasión, la argentina lució orgullosa y acompañada por su esposo, el rey Guillermo Alejandro, quien también tiene un fuerte vínculo con las Fuerzas Armadas, y sus hijos.

Máxima Zorreguieta//Instagram de la Casa Real de Países Bajos

La razón por la que Máxima Zorreguieta se prepara para el ejercito

El Ministerio de Defensa de los Países Bajos informó que el entrenamiento militar de la reina Máxima continuará en su totalidad. Una vez que concluya su formación, y si cumple con los requisitos establecidos, no será simplemente una soldado raso, sino que se le concederá el rango de Teniente Coronel, destacando así su compromiso y participación en las actividades militares oficiales.

La familia real de Países Bajos//Instagram de la Casa Real

Además, se confirmó que la decisión de que una mujer de su edad participe en estas actividades refleja un compromiso profundo con la seguridad del país y con la tradición militar de la familia real de los Orange, en un momento donde la seguridad de Europa cobró un gran interés, ella estará lista para servir al Estado.

Con este gesto, Máxima Zorreguieta demuestra que la edad no es un límite para asumir desafíos y que su entrega y esfuerzo la convierten en un ejemplo para muchos. La imagen de la reina en uniforme militar ha sido vista como una muestra de cercanía, valentía y compromiso con su país adoptivo, consolidándose como una figura moderna, inspiradora y cercana a los ciudadanos neerlandeses.