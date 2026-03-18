Así está hoy Lola, la hija de Javier Mascherano: adolescente y tiktoker

Lola, la hija de Javier Mascherano, atraviesa una etapa marcada por nuevos comienzos y experiencias propias de la juventud. Con 19 años, dejó atrás el secundario y se muestra en un presente tiktoker que combina diversión y amistades. Su vida cotidiana transcurre entre actividades que la conectan con su entorno más cercano, manteniendo un perfil bajo.

El presente de Lola Mascherano, entre amistades y nuevos comienzos

Lola, la hija de Javier Mascherano, vive un presente marcado por nuevas experiencias y desafíos propios. Con 19 años, ya finalizó el secundario y se muestra en una etapa tiktoker que combina momentos de diversión y encuentros con amigas. Su rutina diaria transcurre entre actividades que la acercan a su círculo más íntimo.

Lola, la hija de Javier Mascherano

La primera hija del reconocido futbolista, fruto de su relación con Fernanda Morello, nació en 2006, mientras él se desempeñaba como jugador del Corinthians. Actualmente, la familia vive en Miami, donde es entrenador del Inter de Miami desde finales de 2024.

Según se conoció, Lola Mascherano egresó hace algún tiempo del secundario y atraviesa una etapa marcada por nuevas experiencias. Aunque mantiene un perfil bajo en comparación con su padre, sus publicaciones permiten conocer un poco más de su día a día. En su cuenta de TikTok comparte momentos divertidos junto a amigas, salidas y celebraciones.

Lola, la hija de Javier Mascherano

A diferencia de Javier Mascherano, la tiktoker mantiene un perfil privado en Instagram, donde solo pueden ver sus publicaciones su entorno más cercano. Mientras que en otras redes sociales se muestra divertida con amistades, realizando bailes virales, mostrando espontaneidad y cercanía con sus pares.

El presente de Lola Mascherano entre amistades y diversión

Más allá de su faceta digital, Lola Mascherano mantiene un fuerte lazo con su familia. Javier Mascherano, quien hoy se desempeña como entrenador, siempre se mostró como referente de sus hijos. Sus hijos, fruto de su relación con Fernanda Morello, crecieron acompañando la carrera de su padre, que lo llevó a vivir en distintos países y clubes.

Lola, Alma, Bruno, Javier Mascherano y Fernanda Morello

Con 19 años, la adolescente se encuentra en una etapa clave de descubrimiento personal. Su presencia en redes sociales muestra su faceta más distendida. Aunque no manifestó públicamente proyectos profesionales definidos, su interés por las plataformas digitales abre la posibilidad de que explore caminos vinculados a la comunicación.

En los videos que publica en TikTok, la joven que disfruta de su tiempo libre, de la compañía de sus amigas y de las dinámicas propias de su edad. Sus redes muestran el momento que está viviendo, aprovechando para compartir con sus hermanos y con sus padres. Su vida cotidiana transcurre entre actividades que la conectan con su entorno más cercano.

Lola, la hija de Javier Mascherano, atraviesa una etapa marcada por nuevos comienzos y experiencias propias de la juventud. Con 19 años, dejó atrás el secundario y se muestra en un presente tiktoker que combina diversión y amistades. Su vida cotidiana transcurre entre actividades que la conectan con su entorno más cercano, manteniendo un perfil bajo.

VDV