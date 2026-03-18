Moria Casán mostró la nueva remodelación de su casa: habitación, baño y una obra colosal

Moria Casán mostró la nueva remodelación de su casa y sorprendió con los avances en la habitación y el baño en suite. Los cambios incluyen una reorganización de los espacios, detalles modernos y una propuesta que transforma la estética de los ambientes principales de su residencia, conformando una obra colosal.

La obra colosal que marca los avances de la remodelación de la casa de Moria Casán

Moria Casán presentó cómo avanza la remodelación de su casa, con modificaciones que abarcan la habitación y el baño en suite. La obra incluye nuevas disposiciones, materiales renovados y un estilo que redefine la imagen de los espacios más destacados de su residencia. La transformación se centra en la integración de diseño y comodidad, con detalles que reorganizan cada sector.

Moria Casán

En el último tiempo, la reconocida conductora compartió distintas imágenes de los avances de la obra que está haciendo en su propiedad. Uno de los puntos principales para la renovación es la habitación principal, donde ahora se presenta el concepto total white. Las paredes y el mobiliario en tonos claros buscan aportar amplitud y luminosidad.

Dentro de las modificaciones, Moria Casán decidió sacar una mesa de maquillaje y espejos que van del piso al techo, para colocar un nuevo sector de make up. Además, decidió sacar el jacuzzi que se encontraba allí para modificarlo por una ducha con mampara, con detalles dorados, dándole un toque de elegancia.

La remodelación reorganizó la disposición de los elementos, otorgando mayor funcionalidad y un estilo moderno. El baño también fue objeto de una transformación significativa. Las griferías y los artefactos originales ya fueron quitados para dar lugar a una nueva propuesta. La bacha pasará a estar dentro del ambiente principal para optimizar la circulación y el uso del espacio.

Las principales modificaciones de la habitación principal de Moria Casán

A través de sus redes sociales, Moria Casán mostró cómo avanza la remodelación de su habitación, que ahora luce con un estilo minimalista y luminoso. Uno de los cambios más notorios es la eliminación de los grandes espejos que antes ocupaban las paredes. Ahora se aprecia un techo de madera pintado en blanco y un piso claro que aporta amplitud.

Remodelación de la casa de Moria Casán | Crédito: Youarq

Uno de los detalles que más llamaron la atención fueron las ventanas, que permiten el ingreso de luz natural, reforzando la sensación de frescura. A un costado, un pequeño mobiliario flotante funciona como mesa, mientras que un radiador se integra de manera discreta al diseño.

La propuesta se completa con la remodelación del baño, que incluye la incorporación de una ducha de gran tamaño con mampara y detalles dorados, además de la reubicación de los artefactos y el sector de maquillaje. La eliminación de los grandes espejos que antes ocupaban la habitación también marca un cambio significativo, dando paso a una ambientación más equilibrada.

Remodelación de la casa de Moria Casán | Crédito: Youarq

Moria Casán mostró cómo avanza la nueva remodelación de su casa. Desde su habitación hasta el baño, la colosal obra redefine la estética de sus espacios más importantes. La actriz presentó cómo avanzan los cambios en la suite principal, con un estilo total white, mobiliario renovado y detalles que aportan amplitud y luminosidad.

VDV