Zaira Nara y Juan Minujín, juntos en las calles de París

Zaira Nara y Juan Minujín caminaron juntos por las calles de París en el marco de la Fashion Week, donde la moda internacional volvió a reunir a figuras destacadas y propuestas innovadoras. Sus estilos reflejaron la impronta cosmopolita que caracteriza a la capital francesa, con looks pensados para dialogar con la elegancia y la modernidad.

En medio de la Fashion Week, Zaira Nara y Juan Minujín pasearon juntos en París

Zaira Nara y Juan Minujín se mostraron juntos en París durante una de las semanas más importantes para la moda global. La dupla argentina acompañó la presentación de Lacoste en cancha Philippe Chatrier de Roland-Garros, con una estética que fusiona lo urbano y lo sofisticado, manteniendo el espíritu de la temporada.

Zaira Nara y Juan Minujín | Créditos: Lacoste

En los últimos días, la Fashion Week de París volvió a convertirse en el epicentro mundial de la moda, reuniendo a diseñadores, celebridades y referentes del lifestyle internacional. Entre los protagonistas se destacaron la modelo y el actor, quienes viajaron a la capital francesa acompañados por Damián Betular.

Durante la semana de la modelo, la renombrada marca Lacoste invitó a los argentinos para una de las pasarelas más esperadas. La marca francesa apostó por una cápsula que fusiona la elegancia funcional con el estilo sporty, inspirándose en el tenis y el polo, pero también en su archivo histórico.

Zaira Nara y Juan Minujín | Créditos: Lacoste

El resultado de su apuesta fue una propuesta que destaca entre la tradición y la modernidad, convirtiéndola en uno de los puntos más altos de la semana. En este marco, Zaira Nara y Juan Minujín protagonizaron una serie de fotos para la firma que reflejaron la impronta personal de cada uno, con looks que transmiten frescura, sofisticación y un aire cosmopolita.

Los looks de Zaira Nara y Juan Minujín para pasear por París, en medio de la Fashion Week

Durante su participación en la Fashion Week en París, Zaira Nara se lució con un vestido largo verde con estampado geométrico, mangas largas, de caída fluida y estética elegante pero relajada. La prenda se convirtió en el centro de las miradas; lo acompañó con un mini bolso a juego junto con unas botas en tono marrón, sumando un toque bohemio y elegante.

Zaira Nara | Créditos: Lacoste

Por su parte, Juan Minujín apostó por un look denim oscuro, compuesto por campera y pantalón, que aportaron estructura y modernidad. Además, suavizó el conjunto con un sweater beige de punto cable-knit estilo chomba. Completó su elección con los anteojos de sol que marcan tendencia y unas zapatillas que equilibraron el atuendo.

En conjunto, los looks de Zaira Nara y el actor argentino transmiten una estética elegante y parisina, con propuestas que se complementan. La presentadora con un vestido poco elegante, el artista con un casual sofisticado que combina tradición y modernidad. De esta forma, ambos marcaron su vínculo con la moda y se destacaron como referentes de estilo y tendencia.

Juan Minujín | Créditos: Lacoste

Zaira Nara y Juan Minujín se destacaron en su paso por la Fashion Week de París mostrando una estética elegante en las calles de la capital francesa. Sus looks, pensados para lucirse, acompañaron la propuesta de Lacoste en Roland-Garros, donde la fusión entre lo atlético y lo funcional marcó el pulso de la temporada.

VDV