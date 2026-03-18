Lautaro Martínez sentenció a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Ella es la que está robando"

El buen clima dentro de la Selección argentina no solo se refleja en la cancha, sino también puertas adentro, donde las bromas y la complicidad son moneda corriente. En ese contexto, Lautaro Martínez fue protagonista de un desopilante momento durante su paso por el nuevo ciclo de entrevistas del Pollo Álvarez, donde se animó a opinar sobre las parejas más famosas del plantel.

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez sentenció a Tini Stoassel y Rodrigo de Paul

Con fotos en mano, el delantero del Inter se sometió a un picante juego de preguntas para definir quién “roba” en cada relación. Y, fiel a su estilo frontal, no dudó ni un segundo en cada respuesta, pero sorprendió al contar lo que piensa sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El momento más explosivo llegó cuando apareció en pantalla la imagen del jugador de Inter de Miami junto a la cantante. Entre risas, Lautaro Martínez fue contundente: “Está robando Tini”. Aunque el conductor intentó defender al mediocampista, el Toro redobló la apuesta: “Es fachero Rodri, sí. Aparte es de Racing, vamos a bancarlo, pero roba Tini”, lanzó, apelando a la complicidad futbolera.

El “scouting” continuó con otras figuras de la Scaloneta. Cuando vio la foto de Julián Álvarez junto a Emilia Ferrero, no dudó: “Roba Julián”. Distinto fue el caso de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, donde el veredicto se inclinó hacia ella. “Oriana”, sentenció, aunque enseguida destacó el estilo del cordobés: “Está hace 20 años en Italia, está sobrado”, bromeó.

Qué dijo Lautaro Martínez sobre su relación con Agustina Gandolfo

Cuando le tocó evaluarse a sí mismo junto a Agustina Gandolfo, el goleador no tuvo dudas y sorprendió con su sinceridad: “Yo estoy robando”, reconoció entre risas, dejando en claro quién gana en casa.

El cierre, como era de esperar, tuvo como protagonista al propio Joaquín "Pollo" Álvarez. Al ver la foto del conductor con Tefi Russo, Lautaro Martínez fue lapidario: no solo aseguró que “robaba”, sino que además se burló de los precintos que llevaba en la muñeca. “Te robaste un reloj, un celular… y una nami también”, disparó, desatando carcajadas. “Parecés recién salido del cheboli”, remató sobre la imagen.