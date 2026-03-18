Sabrina Rojas y José Chatruc: los detalles del presunto romance

Sabrina Rojas y José Chatruc fueron vistos compartiendo una salida que despertó interés en el mundo del espectáculo. La actriz y el exfutbolista aparecieron juntos, lo que instaló comentarios sobre una cercanía que comienza a ganar visibilidad y que se desarrolla en un marco de encuentros compartidos.

Los rumores que vinculan a Sabrina Rojas y José Chatruc

Sabrina Rojas y José Chatruc fueron vistos compartiendo una cena que generó interés entre sus seguidores. La actriz y el exdeportista coincidieron en distintos momentos dentro de un entorno social, lo que dio lugar a comentarios sobre una cercanía que empieza a hacerse visible y que se desarrolla en el marco de encuentros y actividades compartidas.

Sabrina Rojas

En las últimas horas, la artista y el deportista quedaron en el centro de la escena luego de que se difundiera una imagen en la que se los ve cenando juntos en un reconocido restaurante de Buenos Aires. La foto fue compartida por Pochi de Gossipeame en sus historias, donde se los mencionó como protagonistas de una salida en Novecento.

A partir de allí comenzaron a circular versiones sobre un posible vínculo entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc. En Intrusos (América) se dieron a conocer más detalles sobre esta relación que estaría en sus primeros pasos. Paula Varela explicó que “Sabrina Rojas y Pepe Chatruc comparten un grupo de amigos que suelen salir y juntarse. El exfutbolista puso canchas de pádel, así que también van, juegan al pádel, entre otras cosas”.

Sabrina Rojas y José Chatruc

Las palabras de Paula Varela despertaron el interés entre los seguidores de la actriz, quien hasta el momento no se pronunció al respecto. Por otro lado, Rodrigo Lussich aclaró que la modelo se encuentra disfrutando de su soltería, su familia y está enfocada en sus proyectos personales, lo que dio lugar a más rumores que la vinculan con el deportista.

La salida que confirmaría la relación de Sabrina Rojas y José Chatruc

Durante el programa, Paula Varela también agregó que Sabrina Rojas y José Chatruc compartieron varias salidas en común junto a un grupo de amigos. Además, aclaró que habló con el futbolista y él le habría dicho que solo son amigos. “Vienen compartiendo varias salidas, son como un grupo. Hablé con él y me dijo que eran amigos con Sabrina”, agregó.

“Me dicen que a ella le gusta él, y él también gusta de ella. Este romance está naciendo; ambos se gustan. Compartieron el fin de semana en La Mágica, un festival de cumbia, estuvieron juntos y compartieron ahí”, continuó la periodista. Sus palabras generaron repercusión y abrieron el debate sobre si se trata de una amistad o de un vínculo que avanza hacia algo más.

Ante los crecientes rumores que vinculan a Sabrina Rojas con José Chatruc, Natalie Webber, panelista de Intrusos y amiga de la actriz, no pudo esconder su reacción y dejó en claro lo que ella sabe sobre lo sucedido. “No voy a desmentir a Paula, pero es apresurado hablar de un romance”, comentó.

Sabrina Rojas

Sabrina Rojas y José Chatruc aparecen como protagonistas de un vínculo que despierta curiosidad y que se nutre de encuentros, cenas y actividades compartidas. Los detalles que se conocieron muestran que existe una cercanía entre ellos, aunque todavía no confirmaron si se trata de una nueva relación.

VDV