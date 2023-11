Majo Martino reveló conmovedores audios que encontró en su celular, rememorando a su amiga, la querida Silvina Luna. La partida de la actriz, marcada por una tristeza profunda y un desenlace infortunado debido a una mala praxis médica, sigue siendo un dolor latente para quienes la conocieron y la quisieron.

Silvina Luna

La relación entre Majo Martino y Silvina Luna era especial, muy íntima y llena de amor mutuo. Durante el programa del cual es panelista, Mañanísima, ella habló sobre un mensaje de voz que encontró en su celular, el cual estremeció a todos los presentes.

El audio de Silvina Luna que emocionó a todo el estudio

Martino compartió: "Anoche se me dio por escuchar audios de ella y decía: 'parece tan presente Silvina'. Ella le ponía mucha garra a la vida. Siempre me escribía y me preguntaba por su carrera. Me preguntaba: '¿le doy una nota a tal? ¿hago tal cosa? ¿qué me pongo?'".

Silvina Luna y Majo Martino

La capacidad de Silvina Luna para conectar con las personas y crear relaciones especiales era fundamental, según Majo. Los amigos de Silvina continúan manteniendo un estrecho vínculo, y su hermano Ezequiel es un pilar en esta unión, lo cual habla de la maravillosa persona que era Luna.

Majo Martino compartió una experiencia sorprendente, que podría interpretarse como una influencia de parte de Silvina Luna. "Hace unas semanas, antes de empezar este programa, una amiga que teníamos en común, Analía, me escribe y me dice: 'acabo de soñar con la Gordi, con Silvina, y me decía que te llamara'. Yo le respondí: 'estoy bien, pero me acabo de separar'. Me acababa de separar de mi ex. Se me pone la piel de gallina", concluyó.

SDM