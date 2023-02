Los hits musicales con los que Barbie Vélez planea dar a luz

Se trata de uno de los momentos más deseados por ella: ser mamá. Uno que, por inolvidable, quiere vivir del modo más sentido: Barbie Vélez está a días de dar a luz a su primer hijo, fruto de su amor con el productor teatral Lucas Rodríguez, y ha decidido vivir esa instancia acompañada por sus canciones preferidas.

“Mi partera me planteó poner música, para que sea un momento romántico, lindo, y eso me encantó. Me parece que me va a ayudar a relajarme y con los nervios, y para generar el ambiente, más allá de que ya es un momento hermoso. De hecho, hoy pensaba que tengo que armar la lista de reproducción”, le contó Vélez a CARAS en la reciente entrevista de tapa que brindó la futura y felicísima mamá.

Barbie Vélez en una producción para Caras.

“Mi intención es ir a parto natural, estamos yendo a eso, pero la verdad es que cuando llegue y me digan otra cosa, no tengo ningún problema de nada. Quiero lo mejor para m bebé y para mí”, agregó con emoción Barbie, quien detalló que hará colecho con su bebé en los primeros meses, aunque su niño, al que llamará “Salvador”, ya tiene su cuarto casi listo.

La actriz tiene fecha de parto para el 22 de febrero y de a poco va eligiendo los temas de la playlist más especial. Aunque, según le adelantó a este medio, los hits “Love Me Like You Do” de Ellie Goulding, en su versión acústica, y “Perfect”, en su versión cover de Leroy Sanchez, ya son parte de ese emotivo compilado.

Barbie Vélez habló sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: "Yo sabía que iba a pasar"

Barbie Vélez muy pronto será madre de su primer hijo, Salvador. Está en la semana 36 y las ansias de que llegue su retoño se apoderan de ella. Durante la noche del miércoles estuvo en el piso de LAM en América TV, donde su progenitora, Nazarena fue la encargada de conducir el programa, mientras Ángel De Brito estaba ausente.

En un mano a mano entre la mediática y las angelitas, se sinceró sobre los cambios que ha tenido su cuerpo durante el embarazo. En esta misma línea, Barbie señaló: “Hoy lo tengo muy asumido. Yo sabía que iba a pasar. Tengo amigas que acaban de parir y me decían que me mire mucho al espejo, que vea los cambios”.

No obstante, aclaró: “Al principio dije 'me voy a cuidar. Voy a alimentarme sanamente'. Pero después me relajé. ¿Cuántas veces voy a estar embarazada en mi vida? La estoy pasando bárbaro. Igual le dije al obstetra 'si me tenés que retar, retame; si tengo que aflojar, aflojo”.