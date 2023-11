Karina Jelinek estuvo presente en el Bailando 2023 para bailar la salsa de tres con Kennys Palacios y Morena Sánchez. Aunque los jurados no quedaron conformes con el desempeño del trío en la pista, la visita de la actriz dejó algunos títulos. La influencer habló de su relación con Leo Fariña.

Revelaron los motivos de la separación entre Karina Jelinek y Leo Fariña

La actriz llevó para la previa unos globos que simulaba "las cosas que quería soltar”. Sin dudarlo, Karina mencionó que le gustaría olvidar la boda que tuvo con el empresario, que fue condenado a 5 años de prisión por "lavado de dinero".

“Me gustaría dejar muchas cosas en el pasado como haberme casado tan rápido. Sí, totalmente. ¡Qué se vaya ese globo!”, dijo la actriz mientras dejaba ir el globo. Luego fue contundente contra Leo Fariña:“¡Sigue mintiendo, menos mal que me separé!”.

Ángel De Brito tomó la palabra y le preguntó qué sentía por su exesposo. “No sé que me pasó al verlo. Es doloso verlo preso. Eso lo vi en las noticias y en redes sociales. No sé, pobre. Le deseo lo mejor, pero si hizo algo malo”, explicó la actriz.

“Lo único que sé es que se casó y tuvo un hijo. No tengo nada que ver, me separé hace más de diez años. El casamiento fue rarísimo, me casé embobada", acotó Karina Jelinek. Su amigo, Kennys Palacios, se metió y defendió a su amiga diciendo que la pasó muy mal porque recibió amenazas. A lo que la actriz aclaró que desde ese entonces tiene custodio privado.

