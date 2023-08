María Becerra lidera el podio de las más escuchadas. Es que a nivel global, sus canciones no dejan de batir récord en reproducciones y su llegada a Hollywood -integra el soundtrack de “Fast X” y fue elegida por Vin Diesel- terminó de darle una estelaridad sobrada.

Bajo la lupa mundial, su seguidilla hitera empezando por “High”, que en su versión remix con Tini Stoessel y Lola Índigo disparó el comienzo de un fenómeno sostenido, ya dejaba huella. Sin contar la posterior fusión con J Balvin, (“¿Qué más Pues?, su colaboración más exitosa) y el previo dúo nuevamente con Tini, con el estallido de “Miénteme”, otro hito musical en sí mismo.

Hit-maker por naturaleza, compuso singles que primero se le aparecieron en sueños y no sorprende al decir que elige el estudio de grabación antes que la adrenalina de un escenario. “Es un momento increíble para mí, algo único que no se compara con nada. Ahí me siento libre de expresar cualquier emoción. Siempre grabo descalza, voy vestida de cualquier forma. En el show, en cambio, estas montada y tenes que mantener un personaje”, explicaba.

Aunque no es precisamente amante de la velocidad, entre los hitos que escribe en su joven biografía está su estelar participación en el soundtrack de “Fast X”, décima entrega de la saga de cine “Rápidos y Furiosos”, protagonizada y producida por Vin Diesel. De hecho, fue el mismo actor y productor quien la eligió -y elogió- para sumarse al proyecto más internacional de su carrera artística. Y aunque su canción estaba pensada colectivamente, su magnetismo hizo que no tardaran en ofrecerle su tema propio. “Te Cura”, canción que compuso en tiempo récord y en conjunto con el team de la película- hoy supera 95 millones de visualizaciones en plataformas- le permitió llegar a otro público saltando las fronteras del idioma y la ubica como pionera argentina en las listas de la popular franquicia.

Maria Becerra

Pero lejos de descansar en la fama adquirida, la quilmeña y ex Youtuber -con más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 2.7 mil millones de visitas en su canal oficial de YouTube - mantiene a su familia como pilar. Su auténtico escape y sostén emocional, que también integra su pareja, el músico J Rei, con quien se comprometió durante sus últimas vacaciones en Grecia.

La Nena de Argentina

María Becerra, la artista urbana más reproducida

Las cifras hablan solas y eso es algo en lo que Becerra, que ya cruzó feats con Sofía Reyes, Camila Cabello, Lola Índigo, Zion & Lennox, Reik, Becky G, Danny Ocean, Pablo Alborán y Mau y Ricky, trabaja para dimensionar. Con la admiración de sus colegas del mundo -ha llegado a contar que Billie Eilish escuchaba su música- su primer álbum, Animal, le regala más de 1.3 mil millones de reproducciones en plataformas y su sencillo “Automático” (“La nena de Argentina”, 2022) supera las 300 millones de reproducciones. La lista sigue. Los videoclips “Animal”, “Acaramelao”, “Mi debilidad” y “Wow wow” presumen más de 120 millones de visitas cada uno y continúan en ascenso.

AGRADECIMIENTOS: Vicky Roa Comunicaciones

FOTOS: Toto Pons, Julián Levy, Javier Rogoski, Tomas Gabriele, Agustin Prieto.