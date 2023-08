María Becerra reveló cuál fue su inspiración para crear "Corazón Vacío"

María Becerra es la artista urbana con mayor alcance global y parte de su megaéxito responde a la versatilidad en sus canciones, la mayoría con destino de hit.

Uno de sus últimos temas, “Corazón Vacío” es otro gol en su despensa hitera, pero esta vez por su emotiva letra. Entre los secretos detrás del reciente single, todo un himno a las madres solteras, la consagrada compositora reveló que además de trabajar en 5 versiones diferentes, contó con testimonios reales.

“No es una canción, es un sentimiento literalmente. De mucha angustia, melancolía y el corazón vacío, el abandono en su máxima expresión. Busqué testimonios reales de madres y data de todo el mundo para hacerlo lo más real posible”, compartía Becerra que siempre familiera y rodeada de su numeroso clan, completaba: “Tengo tías que son madres solteras y sucede un montón. Siete de cada diez padres no pagan los alimentos de sus hijos”.

Apostando a nuevos sonidos, María atravesó corazones con una letra que acompañada de un sentido videoclip (dirigido por Julián Levy) se volvió otro hito celebrado por sus fans. Donde además de exponer su vulnerabilidad al máximo, evidencia la capacidad para establecer conexiones emocionales con sus seguidores a través de la música.

La colaboración de María Becerra con Los Ángeles Azules

María Becerra no deja de sorprender. Esta vez, fue tras incluir a su tan unido clan familiar en el nuevo videoclip de “El Amor de mi Vida”, su pegadiza colaboración con “Los Ángeles Azules”. Tema que fue compuesto por Horacio Palencia, Andy Clay Cruz, Nina Mínguez y ella.

“Voy a seguir sacando cumbia porque es la música que más me conecta con mis raíces. Mi familia es muy cumbiancha y escuchan desde Pablito Lescano, Mala Fama, Gilda, Amar Azul a Ráfaga. Para mí es como el recuerdo vivido de las navidades, de año nuevo o de cualquier cumpleaños familiar. Por eso los llevé a todos para que bailen en el video como si fuera un cumpleaños”, contó la autora de “Desafiando el Destino”, otro sencillo que además de cóctel nostálgico es una dedicatoria abierta a su mamá y papá.

“Mi familia es un pilar importantísimo en todo sentido y mis papás me apoyaron a muerte para lo que quise hacer. Siento que llegué un poco para cumplir esos sueños que ellos no pudieron. Mi mamá fue maquilladora teatral mucho tiempo, soñaba con ser bailarina de ballet y con bailar en un escenario que es lo que yo terminé haciendo. Yo nací con esas ganas. Mi papá toca la guitarra y canta folclore y me inculcó todo eso. Tengo una canción con mi hermana y mi hermano también saca música”, dijo María Becerra, la artista más reproducida de la escena urbana.

