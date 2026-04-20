A los 91 años, Mónica Cahen D´Anvers se animó a subirse al escenario por primera vez

Hay momentos que no se planifican y que, justamente por eso, terminan siendo de los más recordados. Eso fue lo que pasó el fin de semana en La Campiña, el predio en San Pedro que Mónica Cahen D'Anvers construyó junto a César Mascetti y que hoy es el el centro de su vida. Lo que empezó como una presentación musical familiar terminó con algo que nadie tenía en el guión: Mónica, a sus 91 años, parada frente al micrófono.

Show y emoción: noche de familia en el restaurante de Mónica Cahen D’Anvers

La noche estaba pensada como un homenaje al lugar. Sandra Mihanovich, presentó Canción de La Campiña, un tema compuesto especialmente para el predio que lleva el nombre y la historia de sus padres. “Yo quería hacer una canción que sea el relato de lo que ha sido la construcción, la fundación de La Campiña hasta el día de hoy”, contó a Clarín.

Mónica Cahen D'Anvers.

El show reunió en el pequeño escenario del restaurante a toda la familia de Mónica: sus hijos Sandra y Vane, su nieta Sol Mihanovich y su marido, Matías Onzari. El repertorio fue tomando forma de manera espontánea, con miradas cómplices y chistes entre los músicos. Sandra interpretó clásicos suyos como "Soy lo que soy" y "Es la vida que me alcanza", después le tocó el turno a Sol y a Vane con temas propios, y el público acompañó con entusiasmo haciendo palmas.

Pero el momento de la noche llegó cuando nadie lo estaba esperando. El público empezó a pedir que Mónica subiera al escenario. Y ella, lejos de negarse, se levantó de su silla y se sumó al micrófono junto a sus hijos y su nieta. La canción que eligieron fue Una mujer, de Caetano Veloso y João Gilberto. Del género bossa nova suave, cargada de delicadeza, fue la elección perfecta para ese momento único.

Legado de amor: el homenaje a Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti

Los aplausos del público lo dijo todo. Para alguien que pasó décadas frente a las cámaras contando la historia del mundo, subirse a un escenario a cantar era algo que pocas veces había hecho antes. Y eligió hacerlo a los 91, en el lugar que construyó con el hombre de su vida, rodeada de sus seres queridos. Asimismo, a lo largo de la noche se la vio caminando sin bastón y con una gran sonrisa: cuando escuchaba cantar a su familia, cuando posaba para las fotos o cuando se veía en pantalla junto a su marido.

A casi cuatro años de su muerte César Mascetti, La Campiña sigue en funcionamiento y es hoy la manera más concreta que tiene Mónica Cahen D'Anvers de sostener todo lo que construyeron juntos. Cada fin de semana llegan cientos de personas a San Pedro a recorrer el predio, comer en el restaurante o comprar en el almacén, y ella siempre está ahí presente para acompañar.