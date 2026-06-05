Las mejores fotos de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal en Roma

La influencer y modelo Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, junto a su pareja, el futbolista de Boca Juniors Nicolás Figal, sorprendieron a sus seguidores con una serie de fotos de sus vacaciones en Roma. Desde calles pintorescas hasta monumentos históricos, la pareja compartió en sus historias de Instagram los detalles de su romántico viaje a la capital italiana.

Las románticas vacaciones Lucía Celasco y Nicolás Figal en Roma

Lucía Celasco y Nicolás Figal continúan disfrutando de sus vacaciones por Europa y compartieron con sus seguidores algunas postales de su paso por Roma. A través de sus historias de Instagram, la nieta de Susana Giménez y el futbolista mostraron parte de su recorrido por la capital italiana, donde combinaron paseos, gastronomía y visitas a algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Nicolas Figal y Lucia Celasco en Roma

Durante su estadía, la pareja recorrió las tradicionales calles empedradas de Roma y aprovechó para disfrutar de la gastronomía local. En una de las imágenes compartidas en redes sociales se puede ver al futbolista de Boca en un restaurante mientras degustaba algunos aperitivos y tragos típicos, con el paisaje urbano de fondo.

Nicolás Figal probando las delicias de Roma

Las publicaciones reflejan algunos de los momentos más relajados de la escapada, en la que ambos eligieron disfrutar de la ciudad lejos de sus compromisos cotidianos. Con looks informales y una agenda centrada en el turismo, la pareja dejó ver parte de la experiencia que vive en Italia.

La visita de Lucía Celasco y Nicolás Figal al Coliseo

Uno de los puntos destacados del viaje fue la visita al Coliseo Romano, uno de los monumentos más reconocidos de Italia. Desde allí, la influencer compartió una fotografía en la que aparecen de espaldas observando la histórica construcción.

Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez en el Coliseo Romano

Además, tanto Lucía Celasco como Nicolás Figal publicaron imágenes individuales desde el lugar, donde mostraron distintos rincones del emblemático anfiteatro que cada año recibe millones de turistas de todo el mundo.

Nicolás Figal en el Coliseo Romano

A lo largo de su viaje por Europa, la pareja viene compartiendo diferentes momentos en redes sociales, donde suele mostrar paisajes, recorridos turísticos y experiencias gastronómicas. Roma fue una de las paradas más especiales de esta escapada, que los encontró disfrutando de la historia, la cultura y el encanto de una de las ciudades más visitadas del mundo.