La vida de Lucía, la nieta de Susana Giménez, en Los Ángeles: “Disfruto lo que tengo, sin complejos”

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, vivía en 2017 un presente marcado por viajes frecuentes a Los Ángeles y por sus primeros pasos firmes en el mundo de la moda. Entre proyectos familiares y experiencias personales, comenzaba a consolidar un estilo propio que reflejaba su autenticidad, sin perder la conexión con Buenos Aires. Todo quedó retratado en una entrevista exclusiva con revista CARAS.

Entre viajes y moda: Lucía, la nieta de Susana Giménez, reveló cómo vivió su paso por Los Ángeles

En 2017, Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, transitó una etapa de crecimiento en la que la moda y los paisajes de Los Ángeles se convertían en inspiración constante. Con un perfil urbano y sencillo, encontraba en cada temporada nuevas formas de expresión, mientras definía un camino personal que unía creatividad y estilo.

Lucía Celasco

A sus 23 años, poco tiempo después de sacar su primera cápsula de ropa y su libro “Diario de estilo”, la empresaria dio una entrevista con la revista CARAS donde dio detalles de su inspiración. Durante la charla, reveló que la exposición no era habitual en ella por su timidez, pero que la fama de su abuela y su incursión en la moda la ayudaron: “Disfruto lo que tengo, sin complejos”

Según reveló, su vínculo con la moda nació de manera natural y se fortaleció con “Lovely Denim”, la marca de su tía Mariana Toledano. Allí, Lucía Celasco encontró un espacio para volcar su creatividad y su estilo urbano. Inspirada en la practicidad del verano y en referentes internacionales, supo trasladar su mirada personal a prendas versátiles pensadas para acompañar la rutina diaria.

Lucía Celasco

“Me gusta mucho cómo quedó la colección; cada temporada vamos sumando ítems. El verano es lejos mi estación favorita porque la ropa es fácil de resolver: remera, short, vestido playero y punto”, explicó Lucía Celasco. Además, destacó que sus diseños se inspiraron en figuras como Gigi Hadid y Kendall Jenner, referentes de estilo.

Aunque la exposición llegó de la mano de su abuela, Susana Giménez, a quien cariñosamente llama “Kika”, la emprendedora aprendió a convivir con la popularidad. “No tengo nada contra la exposición, es algo mío, soy tímida y la paso mal en las notas”, confesó en la entrevista. Con el tiempo, la moda y los proyectos profesionales la ayudaron a superar esa timidez.

Los proyectos y las referentes de estilo que marcaron la vida de Lucía Celasco

Durante la entrevista con CARAS, Lucía Celasco comentó que su estilo se diferencia del de su madre y del de “Kika”. Mientras Susana Giménez apuesta por looks impactantes y su madre prefiere detalles femeninos, ella se inclina por la simpleza y lo urbano. “Rompí un poco las reglas: no uso vestidos, me visto casi igual de día y de noche, me pongo poco make up”, señaló.

Lucía Celasco

En cuanto a proyectos, la empresaria sostuvo que, en 2017, mantenía abierta la posibilidad de seguir colaborando con “Lovely Denim” y explorar nuevos caminos. “Voy a seguir colaborando con ellos, ya sea poniendo la cara como modelo de campaña o desarrollando una colección cápsula. Siempre que pueda voy a estar para sumar”, comentó.

Por otro lado, Lucía Celasco comentó que para ella la moda es una forma de interpretar lo que sucede alrededor. “Para mí es la posibilidad de interpretar lo que está pasando a tu alrededor, lo que te inspira, y vestirlo”, explicó. Sin embargo, también critica la presión que se ejerce sobre las mujeres: “Le critico la presión que se le pone a las mujeres para que consigan una imagen absolutamente antinatural”.

Lucía Celasco

Lucía, la nieta de Susana Giménez, en 2017 disfrutó de sus viajes a Los Ángeles y de un presente marcado por la moda y la creatividad. Con un estilo urbano y sencillo, supo encontrar inspiración en cada experiencia, consolidar un camino propio que reflejó autenticidad y marcó su fuerte vínculo con el diseño.

VDV



Fotos: CARAS