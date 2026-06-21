Rocío Pardo se sinceró sobre la crianza de Rufina Cabré y la relación con la China Suárez: "A mi me sorprende"

Rocío Pardo, esposa de Nicolás Cabré, se sinceró sobre la crianza de Rufina, la hija que el actor comparte con la China Suárez. Lejos de los rumores que suelen rodear a las familias ensambladas del mundo del espectáculo, la productora teatral destacó la fluidez y la complicidad que logra mantener con la niña en su día a día.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Rocío Pardo se sinceró sobre la crianza de Rufina Cabré y la relación con la China Suárez

En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Rocío Pardo explicó que su ingreso a la estructura familiar de Nicolás Cabré y la China Suárez sucedió de forma paulatina y siempre con un gran respeto. "A Rufi la amo, es una niña hermosa y siempre lo digo", confesó, subrayando que su prioridad es el bienestar de la nena mientras construye un vínculo con el actor que crece a su propio ritmo.

Uno de los puntos centrales de la charla giró en torno a la figura de Nicolás Cabré, a quien Rocío elogió por su paternidad. Según relató, la presencia del actor en la vida de su hija resulta un pilar innegociable que estructura familiar, incluso en momentos donde la agenda profesional de ambos resulta sumamente exigente.

"Nico es un padre súper presente y va a estar siempre en todo lo que haga Rufi", aseguró Pardo, reafirmando la admiración que siente por el compromiso cotidiano de su pareja. Esta visión compartida sobre la crianza facilita que las decisiones importantes se tomen siempre poniendo a Rufina en el centro de la escena, por encima de cualquier otra circunstancia o exposición mediática que pueda surgir.

Respecto a la dinámica con la China Suárez, Rocío Pardo eligió la prudencia y el respeto, manteniendo un perfil bajo que busca proteger la intimidad de Rufina en todo momento. Durante la charla, la bailarina mencionó que el foco debe estar siempre en la felicidad de la niña y en la construcción de un entorno donde los adultos logren entenderse desde la madurez necesaria para estos casos, dejando atrás cualquier tipo de diferencia.

Rocío Pardo y Nicolás Cabre

"A mi me sorprende lo bien que fluye todo cuando el objetivo común es el mismo", admitió la productora. Para Pardo, la clave es la discreción y en evitar que los conflictos externos interfieran en la tranquilidad del hogar, garantizando que Rufina crezca rodeada de afecto y estabilidad emocional.

En cuanto a la exposición de la nena y los conflictos en los que hayan quedado involucrados sus padres, la artista fue tajante: "Rufina es muy madura. Ve comentarios y sigue de largo. Tiene mucho que ver con la enseñanza de sus padres, con que sepa quiénes son realmente su mamá y su papá y que se quede con eso".

La presencia de Rufina en la boda.

Actualmente, Rocío transita una etapa de consolidación, un momento donde prioriza la armonía personal tras años de carrera intensa en la producción teatral. Esta relación no solo fortalece su vínculo afectivo, sino que también reafirma su intención de continuar construyendo un espacio de contención para Rufina durante todas sus etapas de crecimiento.

La productora prefiere valorar el presente y los vínculos humanos por encima de la opinión pública. "Hoy elijo rodearme de gente que suma y que entiende que nuestra paz vale mucho más que cualquier titular", sentenció Rocío Pardo.