Wanda Nara filtró un chat privado con Maxi López y un error ortográfico desató el escándalo en las redes

Este jueves, Wanda Nara y Vero Lozano encendieron las hornallas de MasterChef famosos donde anunciaron a los 24 participantes estelares de esta nueva temporada 2025. Una de las personalidades que no pasó desapercibida, fue Maxi López, el exesposo de la conductora con quien tuvo a sus tres hijos varones: Valentino, Constantino y Benedicto.

Pese a que los espectadores tomaron esta noticia como una clara provocación a Mauro Icardi, lo cierto es que la expareja se muestra compinches y abocados a la crianza de sus herederos. Tal es así que la mediática empresaria de cosméticos compartió en sus redes sociales un chat donde mostró la buena onda que circula entre ellos. Sin embargo, lejos de causar una buena impresión, los exigentes usuarios no tardaron en reaccionar ante un error ortográfico que la dejó expuesta.

Wanda Nara y Maxi López integra el staff de MasterChef | Twitter

Wanda Nara desató el escándalo tras la viralización de un error ortográfico

Wanda Nara es una de las famosas del momento tras su escandalosa separación de Mauro Icardi y reconciliación con Maxi López, con quien tiene un buen trato luego de limar asperezas por situaciones del pasado. Ante su revinculación con el padre de sus hijos varones, la Bad Bitch suele mostrar orgullosa su vínculo con el futbolista, sobre todo ahora que es uno de los jugosos participantes de MasterChef famosos.

Sin embargo, en las últimas horas, las redes sociales se encendieron tras detectar un error ortográfico que no pasó desapercibido por su cercanía con el programa de Telefe. "Boluda, estoy haciendo pan casero, nunca en la vida… vamos a ver cómo me sale”, comenzó diciendo el exfutbolista y actual empresario. Wanda, lejos de clavarle el visto, animó al concursante a ir por más, no sin antes decirle que sus hijos estaban orgullosos de él y su nueva inclinación por la gastronomía. “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. #tushijosorgullosos. Pedile al chat GPT resetas originales”.

Esta falta de ortografía generó la reacción de los usuarios de X (ex Twitter) que recriminaron: “Dios mío santo.... me sangran los ojos. Que burra que es Wanda Nara” y “Wanda Nara se hace la canchera mostrando el chat con Maxi López y la muy burra no sabe escribir… “, fueron algunos de los comentarios que se observaron en la web.

Wanda Nara filtró chat de Maxi López | Instagram

La broma de Wanda Nara a Maxi López

Aunque la mediática expareja dejó atrás los reclamos del pasado y saldaron sus cuentas económicas, todavía en el inconsciente siguen latentes los bienes que se disputaron cuando no se podían ni ver. “Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la champion y Santa Bárbara”, le dijo Wanda Nara a Maxi López a modo de chascarrillo.

Este ida y vuelta, terminó con la muestra de sus incipientes dotes culinarios: “Carne, lentejas y brócoli, toy a full ehhh”. La ex esposa de Mauro Icardi concluyó desafiante y contundente. "La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensá que cada plato es una final”.

Wanda Nara, conductora de MasterChef 2025 | Twitter

Sin dudas, este intercambio de chats es una muestra de que Wanda Nara y Maxi López dejaron en el olvido los escándalos que los colocaron en las tapas de todos los medios de espectáculos, cuando se separó del ex delantero de River. Aunque una vez más, ambos vuelven a estar en el ojo mediático y en la mirada atenta de los seguidores que están atentos a los más mínimos detalles.

NB