Luciano Castro opinó sobre la relación entre Sabrina Rojas y el Tucu López: "Es raro..."

Semanas atrás en Intrusos, Adrián Pallares reveló parte de la conversación que mantuvo con Luciano Castro sobre su presente laboral. Sin obtener mucha información respecto a su vida privada y sobre el nuevo romance de su ex, el periodista aseguró que el actor estaba feliz por tener trabajo tras un año de pandemia sin hacer ficción. "Estoy muy bien pero con mucho trabajo. Llego a mi casa a las 11 de la noche, no tengo tiempo para nada ni ningún tipo de distracción" aseguró Luciano al periodista.

Luciano Castro opinó sobre la relación entre Sabrina Rojas y el Tucu López

Este fin de semana, en diálogo con Implacables, Luciano Castro se animó a opinar sobre el nuevo romance de Sabrina Rojas con el Tucu López. El actor confesó percibir una rara sensación al ver a la actriz con su nueva pareja, tras vivir una relación de muchos años.

“Me pongo contento porque si Sabri está contenta yo también, y si mis hijos la ven feliz es un golazo. Es raro ver a una persona que estuvo tanto tiempo con vos con otra, pero no pasa nada sentimental. Aparte yo ya lo sabía mucho antes que lo sepan todos ustedes. Hay muchos factores que facilitaron que nosotros estemos tan bien como estamos”, confesó el actor en el ciclo de Canal 9.

Además, el actor reveló que transitó un proceso de sanación junto a Sabrina, durante mucho tiempo, para que la separación sea lo más saludable posible, tanto para la pareja como para sus hijos. “Cuando Sabri habló con Ángel de Brito y le contó, ya estábamos separados hace un montón y, de hecho si te pones un poquito más analítico, hicimos un trabajo enorme de muchos años nosotros para estar hoy como estamos. Eso que dicen ‘qué copados, qué superados’ no es tan así, hay que trabajarlo y cuando el cariño es prioridad gana” aseguró.

Los motivos por los que Sabrina Rojas oficializó su romance con el Tucu López

Sabrina Rojas y Luciano Castro aseguraron que, a pesar que decidieron vivir en casas separadas, la familia es lo que los mantiene unidos a pesar de las diferencias.

Es por eso que la actriz no tuvo pruritos a la hora de subir una foto con Tucu López, su nueva pareja. Sin embargo, esta acción fue cuestionada en LAM por las panelistas del programa, que consideraron apresurado este blanqueo. "Es todo muy raro eso, ayer ella grababa historias de su hija estudiando con Luciano y me choca porque ella estaba muerta con él, fue todo muy rápido", dijo Yanina Latorre.

Luego, la panelista dio a entender que Castro también está en pareja. “¿De la novia de él no vamos a hablar nunca?”, tiró Yanina y Ángel de Brito reveló detalles sobre la interna entre la ex pareja. “Averigüen, yo no lo sé al nombre sino lo diría. Están desde antes. Yo creo que Sabrina blanquea justamente por eso”, disparó.

