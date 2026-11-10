Luciano Pereyra mostró cómo se prepara Luján para la visita del papa León XIV

Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV se despedirá de la Argentina y, antes de partir rumbo a Perú, celebrará una misa en la ciudad de Luján. Al igual que ocurrió el pasado lunes, se espera que miles de peregrinos y fieles se acerquen a las inmediaciones de la Basílica para participar de la ceremonia y despedir al Sumo Pontífice. En este contexto, uno de los artistas que formará parte del espectáculo preparado para agasajarlo será Luciano Pereyra, quien ya mostró cómo se prepara para este emotivo encuentro.

Luciano Pereyra compartió el detrás de escena del show que está preparando al papa León XIV

A menos de 24 horas de la despedida del papa León XIV de la Argentina, Luján se prepara para recibir al Santo Padre en la última actividad de su agenda en el país. En ese marco, este miércoles 11, el Sumo Pontífice encabezará una misa al aire libre frente a la Basílica, en una jornada que incluirá distintos homenajes. Entre ellos, se destaca la participación de Luciano Pereyra, quien compartió en su cuenta de Instagram algunos detalles de los preparativos para su presentación en plaza Belgrano.

El posteo de Luciano Pereyra | Instagram

“¡Música y fe en este hermoso Día de la Tradición y la emoción llenándome el alma de una prueba de sonido en mi ciudad de Luján! Los tiempos de Dios son perfectos”, escribió el cantante junto a un video, donde dejó ver algunos momentos de los ensayos y el detrás de escena.

Luciano Pereyra en la prueba de sonido en Luján | Instagram

Además, el músico publicó distintas imágenes de los preparativos y dejó en evidencia la emoción que le genera esta presentación. “Todo listo para mañana”, anunció junto a postales que permitieron ver el escenario montado, las sillas dispuestas para los asistentes y parte de su ensayo, en el que no faltó el tradicional mate.

Luciano Pereyra hace historia una vez más ante un Papa

Para Luciano Pereyra, la actuación tendrá un valor especial: volverá a hacer historia en su ciudad natal, donde nació hace 45 años, al presentarse ante un Papa. No será la primera vez que vive una experiencia de estas características. En 2000, cuando tenía apenas 18 años, tuvo la oportunidad de cantar Sólo le pido a Dios frente a Juan Pablo II, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Roma.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de likes y sus fanáticos y allegados no tardaron en reaccionar para felicitarlo y expresarle su cariño. Entre los mensajes se destacó el de David Bisbal, quien le manifestó su entusiasmo y emoción.

Luciano Pereyra horas antes de brindar su gran show en la Basílica de Luján | Instagram

Con casi 30 años de carrera y convertido en uno de los referentes más reconocidos de la música popular argentina, Luciano Pereyra se prepara para vivir un momento trascendental en su recorrido artístico. El cantante, que a lo largo de los años conquistó al público con su talento y sus interpretaciones, tendrá el privilegio de presentarse ante el papa León XIV en Luján, la ciudad que lo vio nacer. Una experiencia que va mucho más allá de un espectáculo y que reunirá en un mismo escenario dos aspectos fundamentales de su historia: su pasión por la música y el profundo vínculo con su tierra natal.