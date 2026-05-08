Luciano Pereyra mostró su nuevo trabajo, que tiene como protagonista absoluto a su mascota

Luciano Pereyra atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Mientras continúa cosechando éxitos con su gira “Te sigo amando”, agotando funciones y convocando multitudes en distintos puntos del país, el cantante volvió a apostar por una faceta mucho más íntima y emocional de su música.

Luciano Pereyra junto a Poncho, su perro

En medio de ese gran presente profesional, Luciano Pereyra presentó “Cuando la vida duele”, una canción cargada de sensibilidad que pone el foco en el amor incondicional de las mascotas. Pero además de la historia detrás de la letra, hubo un detalle que terminó conquistando completamente a sus seguidores: el videoclip tiene como protagonista a Poncho, el perro del artista.

La nueva canción de Luciano Pereyra

“Cuando la vida duele” fue compuesta junto a David Santisteban en Madrid y gira alrededor de esos vínculos silenciosos pero fundamentales que muchas personas construyen con sus mascotas. Con una melodía suave y una interpretación profundamente emocional, Luciano Pereyra vuelve a conectarse con las historias personales que mejor representan su identidad artística.

La canción habla de esos “ángeles de cuatro patas” que acompañan en los momentos difíciles y se convierten en refugio emocional. Lejos de buscar una producción grandilocuente, Luciano Pereyra eligió un enfoque mucho más cercano, apostando por la emoción y la identificación inmediata con el público.

El protagonista del nuevo clip de Luciano Pereyra

Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la participación de Poncho, el perro de Luciano Pereyra, dentro del videoclip oficial. A través de sus redes sociales, el cantante compartió distintas imágenes junto a su mascota y presentó oficialmente al compañero que terminó convirtiéndose en la gran estrella de esta nueva producción.

Luciano Pereyra junto a Poncho, su perro

El vínculo entre ambos aparece retratado desde un lugar simple, cotidiano y genuino, algo que terminó potenciando todavía más la sensibilidad del lanzamiento. Con este nuevo trabajo, Luciano Pereyra vuelve a demostrar que las historias más pequeñas y personales muchas veces son las que logran mayor conexión con el público.