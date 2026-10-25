Luciano Pereyra rompió en llanto en pleno show tras anunciar que le cantará al Papa León XIV: “Dios regalándome una nueva bendición”

Para Luciano Pereyra, Luján es mucho más que su ciudad natal: es el lugar donde nació, creció y construyó una identidad que lo acompaña a lo largo de su carrera musical. En reiteradas oportunidades, el cantante expresó el profundo significado que tiene esa localidad en su vida. Ahora, recibió en vivo una noticia muy especial, tanto en lo personal como en lo profesional: será el encargado de cantarle al papa León XIV durante su visita a la Basílica.

Así anunció Luciano Pereyra que le cantará al Papa León XIV en Luján

Este fin de semana, Luciano Pereyra compartió en su cuenta de Instagram las mejores fotos y videos de lo que fue su octava presentación en el Movistar Arena. Sin embargo, el artista, que se encuentra llevando adelante su gira Hasta el alma, recibió una noticia que lo emocionó hasta las lágrimas, luego de haber tenido el honor de cantarle al papa León XIV. El emotivo momento no solo fue celebrado por el público presente, sino que también quedó reflejado en sus redes sociales.

Luciano Pereyra | Instagram

La emoción llegó cuando reveló una noticia que lo tomó por sorpresa y que lo conmovió profundamente. “Me acaban de confirmar que, en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, ¡poder cantarle todos juntos!”, anunció en pleno espectáculo. Sus palabras despertaron una ovación inmediata entre los presentes. Visiblemente conmovido, el artista dejó ver la importancia que tiene para él recibir al sumo pontífice en su ciudad natal y tener la oportunidad de cantarle frente a su gente.

La alegría de Luciano Pereyra y la reacción de Soledad Pastorutti

Horas más tarde, Luciano Pereyra decidió compartir su alegría con sus más de 3,1 millones de seguidores de Instagram. A través de un video en el que se lo ve anunciando la feliz noticia, el cantante escribió: “¡Dios regalándome una nueva bendición! La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV en mi ciudad, en nuestra ciudad de Luján”.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de likes y sus fanáticos y allegados no tardaron en reaccionar para felicitarlo y expresarle su cariño. Entre los mensajes se destacó el de Soledad Pastorutti, otra de los grandes referentes del folclore y la cultura popular del país, quien le manifestó su entusiasmo y emoción.

El posteo de Luciano Pereyra | Instagram

Con una trayectoria de casi tres décadas que lo consolidó como una de las figuras más queridas de la música popular argentina, Luciano Pereyra suma ahora un capítulo inolvidable a su carrera. Acostumbrado a emocionar a miles de personas con su voz y sus canciones, el artista tendrá la oportunidad única de cantarle al Papa León XIV en su propia ciudad, Luján. Un acontecimiento que trasciende lo musical y que lo convertirá en un testigo privilegiado de una visita histórica, en un lugar que forma parte de su vida, sus raíces y su identidad.