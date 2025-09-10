Luis Ventura enfrentó a los que critican al Martin Fierro: “Armen cada uno su propia fiesta”

Luis Ventura se refirió a las críticas que suelen surgir en torno a los premios Martín Fierro y lo hizo con una postura clara. El presidente de APTRA abordó los comentarios y las críticas que circulan sobre la organización y las nominaciones, y dejó una clara postura que refleja su forma de entender este estilo de eventos.

Luis Ventura reveló su postura ante las críticas por las nominaciones a los Martín Fierro

Luis Ventura habló sobre las opiniones que suelen aparecer en torno a los premios Martín Fierro y expresó su posición sin rodeos. Desde su rol como presidente de APTRA, respondió a las críticas sobre el armado de las ternas y el funcionamiento del evento, dejando en claro cómo interpreta este tipo de celebraciones dentro del mundo del espectáculo.

Luis Ventura

En una entrevista realizada en el programa Puro Show (El Trece), el periodista se refirió a las polémicas que rodean a la ceremonia y dejó en claro su postura frente a los comentarios. “Me ofrecen plata y todo lo que quieran imaginar para que los ponga en las ternas”, reveló. La frase fue dicha con tono irónico, pero marcó el inicio de una serie de declaraciones en las que se mostró directo.

Ante la insistencia de la panelista Fernanda Iglesias, que le pidió una respuesta concreta sobre si aceptaba dádivas, Luis Ventura respondió: “Yo sé que estás buscando el título, Fernanda, pero bueno, yo qué sé. Preguntármelo es poner en tela de juicio mi moral”. El conductor dejó en claro que no está dispuesto a validar versiones que, según él, buscan generar escándalo.

Luis Ventura

Durante la entrevista, también se refirió a los cuestionamientos sobre las ternas y nominaciones. “Muchas veces se pregunta justamente buscando el título. Yo no lo veo mal, ojo. De la misma manera, si me preguntan con un grotesco, respondo con un grotesco”, expresó, en relación al tono que suelen tomar algunas críticas.

Pero uno de los momentos más comentados se dio cuando Luis Ventura lanzó una frase que sintetiza su postura frente a los detractores del premio: “¿Por qué no arma cada uno su propia fiesta y todos los que quedamos afuera la criticamos y la corregimos? Los de APTRA, los conductores, los periodistas, todo el mundo se manda macanas, porque si no, no aprendes”.

En el programa, el conductor también destacó todo lo que cuesta poder organizar los premios, desde la organización hasta los altos costos que conlleva que todo salga como es previsto. “Vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta, a ver quién lo hace. No hay presupuesto, se tiene que armar; está para juntar guita para la prepaga de los socios; esto es un club, no es un gremio”, sostuvo.

Por otro lado, Luis Ventura se refirió de forma directa a Jorge Rial junto a las constantes críticas y boicots que realiza en contra de los Martín Fierro. "Rial sigue boicoteando la ceremonia y diciendo los ganadores, porque siempre pone como un dejo de sospecha. A mí todo eso me duele porque él supo ser un candidato para agarrar la directiva de APTRA y, como se quedó afuera, quiso volver y no lo dejaron”, continuó.

Martín Fierro

Luis Ventura expuso su postura frente a las críticas que rodean a los premios Martín Fierro con definiciones que reflejan su visión sobre el evento. Desde su rol en APTRA, defendió el proceso de selección y respondió a los cuestionamientos con firmeza, sin desviar el foco de lo que considera su responsabilidad institucional.

VDV