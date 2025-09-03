De Evangelina Anderson y Luis Ventura a Sofi Gonet y Pablo Lescano: revelaron los 24 participantes definitivos de MasterChef Argentina

MasterChef Argentina es uno de los programas más esperados por los televidentes. Su edición anterior logró cumplir con grandes expectativas, que ahora aparecen en estos meses de espera. Sin embargo, por el momento, Telefe no dio ningún anuncio confirmado, más que la conducción de la misma Wanda Nara, quien se mostró emocionada de hablar sobre el proyecto. A pesar de esto, muchos programas hablaron de nombres de participantes como Evangelina Anderson, Luis Ventura, Sofi Gonet y Pablo Lescano.

Wanda Nara en MasterChef Argentina

En este contexto, posibles listas salieron a la luz, pero muchas fueron apuntadas como falsas frente a los verdaderos nombres. Finalmente, y entre rumores y desmentidas, en Intrusos (América), reorganizaron los nombres que tenían y se contactaron con sus fuentes principales. Tras confirmar con ellas su participación, dieron a conocer los primeros 23 famosos de los 24 que serían parte del programa de cocina.

La lista completa de participantes de MasterChef Argentina

Intrusos (América) fue uno de los programas que más se refirió a la llegada de la nueva edición de MasterChef Argentina. En esta ocasión, en comparación con la anterior, los participantes serían celebridades de la farándula, e influencers de importancia en redes sociales. Karina Iavícoli fue la portavoz para anunciar quiénes serían los participantes. Según expuso, habrían sido confirmados por sus propias fuentes, tras los rumores de diversos nombres que salieron. Famosos de Instagram, TikTok y Twich se enfrentarán contra deportistas, modelos, periodistas y muchos más. La noticia emocionó a los televidentes, quienes esperan ansiosos los anuncios de Telefé.

Andy Chango

Cachete Sierra

Esteban Mirol

Momi Giardina

Evangelina Anderson

Emilia Attias

Participantes de MasterChef Celebrity Argentina

Luis Ventura

Maxi López

La Joaqui

Miguel Ángel Rodríguez

Valentina Cervantes

Eugenia Tobal

Marixa Balli

Pablo Lescano

Peque Schwartzman

Turco Husain

Pelado Khe

Sofi Martínez

Julia Calvo

Sofia Gonet

Ian Lucas

Emmanuel Horvilleur

Chino Leunis

Por el momento, faltaría un nombre más confirmar, ya que Karina Iavícoli habría confirmado con sus fuentes a los 23 anteriormente nombrados. Los usuarios comenzaron a emocionarse ante la posibilidad de ver a sus celebridades favoritas frente al programa de televisión, en el que conducirá Wanda Nara. Por el momento, Telefe solo confirmó que se llevará a cabo, y la propia conductora lo dijo al aire. Sin embargo, y tras el próximo final de La Voz Argentina, recién ahí comenzarán las publicidades para anunciar el comienzo del certamen de cocina.

A.E