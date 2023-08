Cielo Bublé llegó al mundo el viernes 19 de agosto de 2022, es decir, hace un año. Es la cuarta hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé, quienes anunciaron la noticia del nacimiento por redes sociales.

"Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé", comenzó escribiendo la pareja en un posteo. Y agregaron: "Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! Te amamos! Noah, Elias, Vida, mamá y papá".

Luisana Lopilato y Michael Bublé con Cielo Bublé.

En la foto que publicaron Luisana Lopilato y Michael Bublé podían verse sus manos agarrando un pié de su cuarta hija.

Días después, el artista compartió un video junto a la recién nacida y dejó ver un poco de su carita.

Este sábado, por su primer cumpleaños, Luisana Lopilato y Michael Bublé saludaron a su hija más chica con algunas imágenes en sus redes sociales.

Mientras la actriz prefirió compartir fotos de su embarazo y de cuando Cielo Bublé era más bebé, el cantante mostró postales actuales junto a la pequeña, tocando el teclado.

Luisana Lopilato.

"Hoy celebro un año desde que llegaste a este mundo y me cambiaste la vida. No puedo no emocionarme acordándome de cada uno de tus primeros logros, tus primeras sonrisas, tus primeros pasos, tus risas contagiosas", comenzó escribiendo Luisana Lopilato. Y agregó: "En este día tan especial, quiero que sepas cuánto te amo y contarte lo agradecida estoy por tenerte. Feliz primer cumpleaños, Cielo. Te amamos muchísimo".

Cielo Bublé.

Así está Cielo Bublé

Por su parte, Michael Bublé señaló en sus redes: "Es increíble cómo alguien entra en tu vida un día, y no puedes imaginar cómo viviste sin ellos. Feliz primer cumpleaños, Cielito".

En el posteo, el cantante compartió dos imágenes con su hija más pequeña y pudo verse cómo creció la beba en este año.

Cielo Bublé.

Cielo Bublé.

Al parecer, Cielo Bublé seguirá los caminos artísticos de sus papás.

Por el momento, practica con Michael Bublé bajo la atenta mirada de Luisana Lopilato.