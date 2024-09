Marcelo Polino y Carmen Barbieri no tuvieron un buen final de viaje. El periodista y la conductora compartieron un duro momento que vivieron en el avión de regreso de Ushuaia. Sin embargo, no fueron los únicos implicados. El legislador fueguino Agustín Coto fue uno de los protagonistas del suceso y compartió todos los detalles en sus redes sociales.

Marcelo Polino y Carmen Barbieri relataron el episodio terrorista que sufrieron en el avión

A través de su cuenta de X, Marcelo Polino compartió un video donde se veía a todos los pasajeros de un avión, en medio de un campo. El periodista alertó a sus seguidores: "Último momento: Amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883". Ese mensaje revolucionó las redes sociales, quienes pidieron más información, para conocer el estado de los pasajeros, entre los que estaban incluidos junto a Carmen Barbieri.

Al parecer, el vuelo aterrizó de manera urgente, en un campo al lado de la montaña, y los pasajeros fueron evacuados de inmediato. Según lo que comentó Polino, estuvieron presentes la PSA y Fuerza Aérea. La policía aeroportuaria logró detener a dos sospechosos; además, trajeron perros de seguridad para revisar el avión.

Por su parte, la conductora comentó que tuvieron que esperar "como 30 minutos", al borde de una montaña nevada. Esta decisión se tomó para que "si explotaba, explotaba en la montaña". Unas dos horas después, Polino reapareció en sus redes sociales, para compartir una imagen con Barbieri. Decidió llevar tranquilidad a sus seguidores, y expresó: "Volviendo. Gracias a todos por preocuparse".

El relato de Agustín Coto: el supuesto terrorista

"Hoy me pasó algo surrealista", comenzó a relatar el legislador en su cuenta de X. Agustín Coto fue uno de los pasajeros que acompañó a Marcelo Polino y a Carmen Barbieri, en el vuelo de terror. Sin embargo, el historiador comentó los detalles y por qué fue acusado de "terrorista". Coto tuvo la mala suerte de sentarse junto a un sujeto sospechoso y quedó atrapado en la situación.

Según comentó en su cuenta de X, el sujeto al lado de él, en pleno despegue, se levantaba y se iba corriendo para la parte de atrás del avión. Volvía a su asiento, y repetía la situación. "Jamás había visto algo así. Pasan unos minutos y nos anuncia el comandante que debíamos volver al aeropuerto de Ushuaia, sin aclarar el motivo (luego todo tendría sentido). Volvemos, aterrizaje y...a esperar en la pista. El tipo raro seguía atrás, con las azafatas. Mirando el teléfono me entero de que el avión había vuelto por una amenaza de bomba", expresó el legislador.

Entre asustado y nervioso, Agustín Coto decidió mantenerse en su lugar para calmar su terror. Hasta que llegó la policía aeroportuaria, y se lo llevaron como sospechoso del suceso. "Operativo, protocolos de seguridad activados, perro detector de explosivos, etcétera. Todo bien. Falsa alarma. Me retienen, pregunto por qué y me dicen que mí vecino de asiento me acusó de llevar una bomba. Surrealista", agregó el legislador.

Finalmente, "al turista brasilero inventor de situaciones bombisticas (y bombásticas) no lo dejaron subir al avión y despegamos sin inconvenientes alrededor de las 20 hs". Tanto Carmen Barbieri como Marcelo Polino, y Agustín Coto, pudieron volver a Buenos Aires sin ningún problema. Para cerrar la escalofriante anécdota, el legislador compartió una irónica moraleja a sus seguidores: "Hay que evitar viajar en aviones sentado al lado de colifas".

A.E