Maju Lozano habló de la salud de Lío Pecoraro:"Su estado es delicado pero por suerte, pasó a sala común".

Son días complicados para la salud de Lío Pecoraro tras ser diagnosticado de Leucemia. La semana pasada, el periodista estuvo luchando por su vida en terapia intensiva y con asistencia respiratoria. Pero hace algunos días la historia es distinta y se encuentra evolucionando favorablemente.

Afortunadamente, Lío respondió a la medicación y mejoró un poco aunque su situación sigue siendo muy complicada. Maju Lozano, su amiga y compañera de trabajo en 'Todas las tardes' se refirió a su salud. "Él está mejor, lo han trasladado a una habitación común, la misma en la que estaba antes de todo esto. Abrió los ojos, tuvo buena reacción y también está reaccionando bien a los tratamientos. Es un toro... su estado de salud es muy delicado", aseguró.

Maju explicó que si en su programa no profundizan demasiado en el tema es simplemente por voluntad de la familia de Lío. "Queremos respetar a la familia y sus allegados... él tiene una familia y unos amigos de fierro que ojalá todos tengamos la suerte de tener".

Para finalizar agradeció y siguió pidiendo sangre por él : "Es importante decir que ha ido muchísima gente a donar sangre por Lio. Hay que seguir porque nuestro amigo necesita muchas plaquetas".

La salud de Lío Pecoraro: "Ayer abrió los ojos"

El sábado Fernando Piaggio, amigo y compañero de Lío Pecoraro, compartió un parte médico del Hospital de Clínicas en el que se informó que la salud del periodista estaba complicada. Entre otras cosas, se detalló que estaba en terapia intensiva desde el 3 de noviembre, cursando complicaciones asociadas a su tratamiento para la leucemia.

Pero en el día de hoy la cosa cambió y el conductor del El Run Run del Espectáculo, abrió el programa hablando de su colega. "Está en una lucha que nos es fácil, es jodida, y él lo sabe desde el primer día. Pero ayer despertó, ayer abrió los ojos. Había entrado en terapia intensiva y en el día de ayer despertó", aseguró.

Con notable información, Piaggo dijo: "Yo estuve ahí a su lado. Me dijo 'hierba mala nunca muere', fueron las primeras palabras que me dijo, sonriendo y mirándome a los ojos. Lo segundo que me dijo fue 'el Run Run'. Estaba preocupado por su programa que tanto le ha costado".

"Está como lo conocen: Cabrón. Dice que llame a Sofía Fernández, su médica clínica, y cuando ella va, que es un sol, le dice '¿qué me hicieron?'. Él sigue con los cuidados. Es una lucha paso a paso. Y vamos siguiendo ese minuto a minuto, está en observación y controlado por todos los profesionales. Pero veníamos de días en el que había un Lío dormido y batallando en silencio. Él dijo que esto está decretado, que está ganado. Y acá está este canal que lo apoya", finalizó.