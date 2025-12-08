Maju Lozano se sinceró sobre la difícil infancia que tuvo: “Tuve que aceptar que tenía un papá enfermo”

Maju Lozano se sinceró sobre la difícil infancia que tuvo, relatando cómo las experiencias familiares marcaron sus primeros años y dejaron huellas que con el tiempo aprendió a comprender desde otra mirada. Su relato se centró en momentos que la acompañaron durante la niñez y que hoy forman parte de una historia personal.

En una conversación con Nilda Sarli para el ciclo Mil Vidas, la actriz abrió un capítulo de su historia personal que pocas veces había compartido públicamente. Con gran sentimiento, relató cómo la enfermedad que padeció su papá marcó su infancia y recordó que aprendió a comprenderlo con el paso del tiempo.

“Tuve que aceptar que tenía un papá enfermo”, expresó Maju Lozano, dejando en evidencia el proceso de aceptación que atravesó desde muy joven. “Ahora, con mucha terapia encima, uno tiene una mirada más tierna con los padres”, agregó. Según contó en la entrevista, su papá padecía bipolaridad.

“Mi papá era bipolar, así que fue una infancia bastante cruda en ese aspecto, sobre todo porque en ese momento se sabía muy poco. Fue una vida muy atormentada por sus crisis y sus internaciones largas, sus curas de sueño”, comentó la conductora durante en su paso por el programa.

Según reveló Maju Lozano, las crisis y los cambios de ánimo eran parte de la vida cotidiana, y que como hija tuvo que aprender a convivir con esa realidad. “Mi mamá me decía: ‘Papá está enfermo’. Enfermo, ¿qué? Porque para mí era un señor que se sacaba, rompía todo, te cagaba a trompadas, qué sé yo”, agregó.

La conductora explicó que el proceso le permitió dejar atrás la crítica y la dureza que, según ella, surgieron en la relación con su padre. “Laburé mucho para poder comprender a mi mamá y poder comprender a mi viejo y poder entender que mi papá era un todo, que no era solo un papá enfermo”, comentó la actriz.

En este contexto, Maju Lozano contó que por mucho tiempo tuvo miedo de parecerse o identificarse con su papá. “No quería parecerme a mi papá... Yo decía: ‘No soy igual a papá, porque papá está loco’”, explicó. Pero también reveló que su sentido del humor está relacionado con su papá: “Creo que mi humor tiene que ver con él. Lo tengo intacto”.

