instagram

Jimena Barón lo hizo de nuevo. La cantante está disfrutando de unas vacaciones familiares en Brasil, y como suele hacer habitualmente, compartió el día a día de su soñado descanso en redes sociales. Pero el último posteo llamó la atención porque anticipa la malla que será tendencia en el verano 2026.

Jimena Barón con sus hijos Momo y Arturo.

Disfrutando de las olas o jugando a posar con su pareja Matías Palleiro, Jimena llamó la atención con su elección de swimwear: el traje de baño enterizo de manga larga. Una propuesta que tiene todo para convertirse en el hit del próximo verano porque es cómoda y elegante.

Malla manga larga con print de leopardo

En una de las imágenes jugando, cómplice con el padre de su hijo Arturo, Jimena impacta con una malla de manga larga en vibrante estampado animal print de leopardo. Si hasta ahora pensábamos que un traje de baño solo debía ser sexy o funcional, la malla elegida por Jimena Barón es la fusión perfecta entre el cuidado de la piel y la moda de vanguardia.

Jimena Barón y Matías Palleiro, combinados.

A Jimena el traje de baño le queda impecable y tiene un detalle que resulta súper sentador para todos los cuerpos. La inclusión de paneles laterales en color negro, un truco de color blocking que afina visualmente la silueta y otorga un aire atlético y elegante. El gesto de coordinar su look con Matías Palleiro, quien también lleva un animal print en su bermuda de baño, sella a esta dupla como la pareja más fashion del verano.

Inspiración surfer

Los trajes de baño con manga larga toman su inspiración de los diseños de los surfistas y permiten disfrutar de la playa o la piscina con estilo impecable. Pero le suman todo el diseño y estampadas en tendencia y esto hace que se conviertan en una prenda práctica y estilosa al mismo tiempo.

Jimena Barón surfer.

Esta propuesta se impone cada vez más porque además de resultar muy cómoda te protege de los rayos UV. Como el diseño cubre completamente los brazos, protege la piel de la exposición a las altas temperaturas y los rayos solares.

Jimena estrenó otro modelo de manga larga en tonos negros con flores rojas, para disfrutar de una tarde de surf junto a su pareja y su hijo mayor Momo. "Creo que estoy haciendo todo lo posible para surfear bien así no me pierdo de verte tan de cerca. Estar flotando juntos en el mar tan fuerte y enorme es lo más lindo que me pasó en la vida", le escribió la actriz a su hijo Momo.

La actriz siempre busca un estilo relajado y en ese punto las mallas manga larga con su corte enterizo ajustado ofrece la sujeción perfecta para moverse con total libertad. Otro de los puntos a favor de este tipo de traje de baño como el de print de leopardo es que puede transformarse fácilmente en un body espectacular si se combina con shorts o faldas ligeras en una cena de atardecer.

Jimena Barón y Matías Palleiro

Jimena está aprovechando al máximo estas vacaciones y así lo expresó en el posteo en el que luce estas increíbles mallas manga larga pero sobre todo rodeada del amor de esta familia que tanto le costó lograr y que hoy disfruta a pleno.