Las mejores fotos de las vacaciones de Robertito Funes Ugarte en Italia: del paseo en moto por la Toscana a la increíble decoración navideña

Después de un año de mucho trabajo, Robertito Funes Ugarte se tomó unas merecidas vacaciones. El conductor viajó a Italia para disfrutar de unos días de descanso y compartió con sus seguidores las mejores postales, que incluyeron paseos en moto por la Toscana y una increíble decoración navideña que caracteriza a esta región de Europa.

A través de sus historias de Instagram, el periodista reveló detalles del paseo por esta histórica región italiana. En los videos que publicó, se pueden apreciar la arquitectura y los paisajes naturales de uno de los puntos más visitados de Europa, así como también su visita a iglesias y un pequeño tour de compras.

Entre las fotos, Robertito Funes Ugarte también mostró la increíble decoración navideña: desde un árbol perfectamente adornado hasta un Papá Noel gigante repleto de luces, una postal imprescindible para esta época del año que sorprendió a sus seguidores.

Robertito Funes Ugarte en Italia: nuevos looks y su amor incondicional por las mascotas

En los posteos en las redes sociales, el conductor dejó ver sus nuevos looks de cara a un año de trabajo. Es que, una vez más, participará de Gran Hermano, el reality de Telefe que comenzará en 2026 estrenando la nueva edición de “Generación Dorada”. Además, no pudieron faltar las imágenes de los perros tallados en madera y su encuentro con los pequeños salchichas, demostrando su amor incondicional por las mascotas.

Con postales cargadas de encanto, moda y espíritu navideño, Robertito Funes Ugarte dejó en evidencia que este viaje fue mucho más que unas simples vacaciones: se trató de una escapada para reconectar con sus pasiones, disfrutar de la belleza italiana y anticipar lo que será un gran 2026 en su vida profesional. Sus seguidores celebraron cada imagen, que muestra a un Robertito pleno, rodeado de paisajes soñados y listo para afrontar un nuevo año lleno de proyectos.