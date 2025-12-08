Pampita y María Vázquez son de las modelos más observadas por los expertos fashionistas, gracias a sus capacidades por elegir las mejores tendencias de cada una de las temporadas. Sin embargo, ahora también comparten el mundo del polo, gracias a sus parejas. Es por eso que, durante la final del Abierto Argentino de Polo, ambas se robaron la atención de todos los conocedores, y desplegaron un duelo de looks y estilos perfectos para los próximos días de altas temperaturas.

Los looks de Pampita y María Vázquez para la final de polo

Duelo de looks para la final del Abierto Argentino de Polo

María Vázquez y el tejido veraniego

María Vázquez llegó al Campo Argentino de Polo, imponiendo una de las mejores tendencias para días en la playa, sin perder la sofisticación de siempre. Apuntando al nuevo color elegido por Pantone, apostó por un conjunto ceñido al cuerpo de top y pollera larga total white. El mismo se caracterizaba por ser tejido, invitando a un estilo veraniego a fusionarse con la elegancia del evento. La parte superior contaba con detalles transparentes, que ella usó para combinar con un abanico amarillo, y una cartera y tacos cremas. Muchos de los presentes dejaron que su mirada caiga en ella, gracias a esa imposición de los looks playeros para importantes fiestas elegantes.

María Vázquez apuesta al tejido

Pampita y la tendencia de los lunares florales

Los lunares son de las nuevas estampas más elegidas por los usuarios. El mismo invita a combinar diferentes colores, recordando el estilo de los 60 tan característico sobre todo en los looks femeninos. Es por eso que Pampita decidió darle una vuelta de tuerca, pero mantuvo esa idea base. Para la final del Abierto Argentino de Polo, optó por un vestido largo y ceñido al cuerpo blanco y negro de Carolina Herrera. El mismo contaba con una estampa de flores circulares, simulando ser lunares, y un corte casi en A. Sus anteojos de sol negros iban de la mano con su mini bag y tacos del mismo color, imponiendo la elegancia, y uniéndose a la tendencia más querida del 2025/2026.

La tendencia de los lunares y las flores, según Pampita

Pampita y María Vázquez volvieron a demostrar sus conocimientos fashionistas y diferenciaron sus estilos en un evento que las reúne junto a otras celebridades. La final del Campeonato Abierto Argentino de Polo no solo se volvió uno de los momentos más observados del fin de semana, sino que también invitó a que sea una pasarela de looks, donde las mujeres lograron imponer las tendencias y armar increíbles duelos que generaron debates.

A.E