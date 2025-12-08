Así fue la gran boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: inspirado en un cuento de hadas

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se prometieron amor eterno en Villa Carlos Paz, Córdoba, durante la tarde y noche del sábado 6 de diciembre. La pareja reunió a su familia y amigos en una noche mágica, donde el amor y las decoraciones inspiradas en cuentos de hadas se volvieron el centro de atención. Entre cotillón que simulaban duendes, una pista de baile en medio del bosque y looks de estilo real, el actor y la influencer apostaron por convertir su romance en una historia llena de magia y felicidad.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron el sí en el civil el miércoles 3 de diciembre, en Córdoba. Sin embargo, durante el 6 de diciembre, realizaron la gran fiesta y apostaron todo a un estilo de bosque encantado que transportó a sus seres queridos a un cuento de hadas. Una tarde y noche donde el amor lo pudo todo, ellos sellaron su romance frente a cientos de testigos y en medio de la naturaleza. Para el gran momento elegido, una carpa se volvió la locación perfecta, y un camino de hojas secas y luces le permitieron a la pareja ser los protagonistas al momento de dar sus votos de amor, en la ceremonia religiosa.

Con una decoración mágica, predominaron las lámparas de estilo enredaderas y las flores por doquier, no solo en las mesas y la pista, sino también en la increíble torta de cinco pisos que cerró esta fiesta rodeada de naturaleza. Alejándose un poco del estilo de cuento de hadas, le permitieron a los invitados disfrutar de carteles que simulaban ser portadas de revistas medievales y un stand de dulces, manteniendo su amor por la delicadeza y la realeza.

Los increíbles looks mágicos de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y Rocío Pardo decidieron convertirse en seres mágicos, en su noche especial y romántica. Para eso, ella optó por dos vestidos completamente diferentes, pero que la invitaban a sentirse un hada por el largo de la cola o los tacos que encerraban sus piernas, mientras que él optó por un look de príncipe total cream. Rufina Cabré fue una princesa moderna, al elegir un vestido corto blanco, que acompañaba a la pareja principal. Sin embargo, como cereza del postre, eligieron un cotillón que los hacían sentirse duendes, ya sea con orejas falsas como gorros y coronas de plantas.

El casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo fue uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la moda y sus seguidores de Instagram. Las imágenes compartidas por ellos en sus redes sociales se volvieron virales rápidamente, y enamoraron a todos con su cuento de hadas. Entre naturaleza y el amor de sus seres queridos, la pareja dio el sí, en medio de un bosque encantado, y sellaron su amor.

