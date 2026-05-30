El mal momento de Juliana Awada: tristeza, despedida y el más profundo agradecimiento

Este sábado 30 de mayo, Juliana Awada vivió uno de los momentos más angustiantes tras enterarse de la muerte del pintor Julio Le Parc. El artista, referente mundial del arte cinético y del op art, falleció a los 97 años luego de atravesar un progresivo deterioro en su estado de salud. Ante esta triste noticia, la empresaria textil utilizó sus redes sociales para homenajear al pintor y escultor con postales inéditas y un profundo mensaje de agradecimiento. Su despedida reflejó el cariño, la admiración y el vínculo que los unió a lo largo de los años.

La dolorosa despedida de Juliana Awada a Julio Le Parc

Luego de que los medios confirmaran la noticia de la muerte de Julio Le Parc, Juliana Awada recurrió a su cuenta personal de Instagram y, mediante sus historias de 24 horas, despidió al artista mendocino con imágenes inéditas y un gran mensaje de despedida en el cual se pudo vislumbrar el profundo cariño y la admiración que sentía por él. “Hay personas que dejan una huella inmensa en el mundo. Julio Le Parc fue una de ellas”, comenzó diciendo al pie de una foto en la cual aparecía ella sosteniéndolo de la mano y recorriendo una galería de arte con exposiciones de arte cinético y el op art.

Juliana Awada | Instagram

En este marco, la ex primera dama expresó su profundo agradecimiento por haber tenido el privilegio de formar parte de su círculo cercano y de compartir con él experiencias ligadas al mundo de la cultura y el arte. “Me siento profundamente agradecida por los momentos compartidos, por su arte, su generosidad, su sensibilidad y su mirada siempre luminosa”, expresó junto a otra foto en la que ambos están admirando una obra en el interior de un salón compuesto por paredes, techo y suelo blanco, mientras la pieza en exhibición se destacaba por completo y ocupaba el centro del ambiente.

Juliana Awada y Julio Le Parc en su muestra artística en el ex CCK | Instagram

“Haber estado tan cerca suyo en su retrospectiva en Argentina fue un privilegio y un honor que guardaré para siempre”, aseguró en otra instantánea en la cual se los ve sonrientes y disfrutando de la misma pasión en común por el arte. Asimismo, destacó el legado humano y artístico que Le Parc deja en generaciones de artistas y admiradores alrededor del mundo.

Juliana Awada y Julio Le Parc en su muestra artística en el ex CCK | Instagram

El día en el que Juliana Awada conoció a Julio Le Parc

Durante la presidencia de Mauricio Macri, Juliana Awada -por aquel entonces primera dama- había sido la anfitriona de una exposición artística realizada en el Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK), en el cual Julio Le Parc asistió junto a su hijo Yamil. En dicha oportunidad, la diseñadora formó parte del recorrido de todas las instalaciones donde se estaba llevando a cabo la muestra “Julio Le Parc. Transición Buenos Aires - París 1954/1959”.

Juliana Awada y Julio Le Parc en su muestra artística en el ex CCK | Instagram

"Fue una emoción inmensa acompañar a Julio en la apertura de la muestra dedicada a su increíble trayectoria. Su talento merece todo nuestro reconocimiento”, aseguró en aquel entonces. Por esta razón, tras enterarse de su deceso, la empresaria quiso brindarle un homenaje virtual para recordar su legado en la historia contemporánea. Su mensaje no sólo reflejó el dolor por la partida del reconocido creador, sino también la huella imborrable que dejó a través de su obra, caracterizada por la innovación, el compromiso y una inagotable búsqueda de nuevas formas de expresión. “Te vamos a extrañar”, lamentó con una mezcla de nostalgia y satisfacción por la riqueza cultural que recibió al compartir momentos con él.

Juliana Awada y Julio Le Parc en su muestra artística en el ex CCK | Instagram

De esta manera, Juliana Awada se sumó a las celebridades y artistas que se pronunciaron en el universo digital para resaltar la memoria de Julio Le Parc en el día de su muerte. A través de sus publicaciones, la ex primera dama compartió palabras de admiración y agradecimiento, además de recuerdos personales que reflejaron el vínculo que mantuvo con el reconocido artista a lo largo de estos últimos años.