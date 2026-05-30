Las mejores fotos de la escapada de Pampita a Inglaterra: deco vintage, libros y paisajes soñados

Este último fin de semana de mayo, Carolina “Pampita” Ardohain dejó atrás su ajetreada agenda laboral y se tomó unos días de vacaciones en Inglaterra junto a su novio Martín Pepa. Tras sellar su nueva reconciliación mediante una foto en redes sociales, la modelo compartió imágenes inéditas de su estadía en el Viejo Continente donde activó el modo turista visitando ferias de antigüedades, recorriendo librerías vintages y paseando por paisajes soñados.

Así fue la escapada de Pampita a Inglaterra

De acuerdo a lo que contó Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), Pampita habría viajado a Inglaterra para acompañar a su pareja, Martín Pepa, durante la realización de la prestigiosa Cartier Queen's Cup, que actualmente se está llevando a cabo en el Guards Polo Club. Sin embargo, el polista no forma parte de la nómina oficial de jugadores inscriptos para esta edición del torneo, por lo que habría viajado únicamente para presenciar la competencia. “Están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor", aseguró el periodista mientras dejó en claro que ninguno de los dos blanqueó su reconciliación.

Pampita en Inglaterra | Instagram

No obstante, en el ciclo de espectáculo, señalaron que la distancia geográfica es el gran obstáculo entre ambos. "Están apostando nuevamente por esta pareja, que tanto les cuesta por la distancia, pero ahora están juntos", revelaron. Por este motivo, hizo una pausa a compromisos, y se reencontró con su novio luego de un stand by en su romance.

Pampita en Inglaterra | Instagram

Ante esto, tras repostear la foto en su cuenta personal de Instagram junto al empresario ecuestre, la conductora aprovechó para recorrer las calles de Windsor, cerca de la capital inglesa, donde visitó los lugares más emblemáticos de dicha ciudad. Allí, activó el modo turista y disfrutó del paisaje. A través de sus historias de 24 horas, abrió las puertas de su intimidad y les permitió a sus más de 8,2 millones de seguidores contemplar con ella un pedacito de lo que fue su travesía en auto.

Pampita visitando una casa de antigüedades | Instagram

Con cámara en mano y la ventanilla baja, la presentadora registró en detalle la combinación de una arquitectura georgiana, victoriana y estilo campestre inglés tradicional. En las postales se puede observar largas praderas verdes, jardines cuidados y construcciones históricas de ladrillo y piedra. Asimismo, se apreciaban las arboledas centenarias que se asomaban en el camino junto a senderos rodeados de naturaleza y elegantes residencias de estilo tradicional.

Pampita entre librerías vintages y ferias de antigüedades

Luego de su viaje en auto, Pampita visitó algunos negocios cargados de historia y tradición. En las fotos que publicó en su perfil de la famosa red social de la camarita, se la ve recorriendo una tienda de antigüedades con vajilla de porcelana como principal protagonista. Sin brindar mayores descripciones, la top model dejó que cada imagen hablase por sí sola. En cada una de ellas se ve como cada jarrón, taza, tetera, platos, jarrones y hasta manteles bordados representan a toda una época.

Pampita recorriendo feria de antigüedades | Instagram

También aprovechó para recorrer los estantes y rincones del lugar, donde descansaban reliquias antiguas, juguetes de época, cuadros, candelabros y una gran variedad de objetos cargados de historia. Entre muebles característicos de la Edad Media, mesas y sillas de madera maciza cuidadosamente conservadas y piezas decorativas con siglos de antigüedad, la experta fashionista se sumergió en una experiencia que parecía transportarla a otra época. Además, visitó una tradicional librería de estilo antiguo, uno de los rincones más pintorescos de la zona.

Vajillas, candelabros y muebles antiguos | Instagram

Finalmente, Pampita coronó esta jornada de paseo realizando una sesión de fotos junto a uno de los laterales de una de las residencias del lugar. Las plantas cuidadosamente colocadas aportaban color a un escenario trazado por construcciones de bloques de ladrillos grises. La actriz, posando sonriente, vistió un vestido largo de inspiración romántica y bohemia en color borgoña, a los cuales sumó anteojos de sol y una cartera metalizada de diseño en forma de sobre con cadena larga que cuelga sobre su hombro. Al parecer, además de acompañar a Martín Pepa, la conductora no dudó en empaparse de cultura y tradición en Inglaterra.