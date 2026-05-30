Entramos al living de Sol Pérez y Guido Mazzoni: rústico, funcional y con un rincón especial para su hijo Marco

Con una estética serena y elegante, la casa de Sol Pérez y Guido Mazzoni combina diseño contemporáneo y practicidad. El living, uno de los ambientes más destacados, se abre al exterior a través de grandes ventanales que potencian la entrada de luz natural y enmarcan las vistas al jardín.

La decoración se apoya en una base de colores neutros, texturas cálidas y detalles en madera que aportan armonía y sofisticación sin perder la elegancia. El resultado es un espacio pensado para el disfrute diario, donde cada rincón acompaña las necesidades de la vida familiar y se adapta al ritmo de crianza de su hijo Marco.

Sol Perez y Marco

Así es el living de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Está claro que la propiedad que eligió Sol Pérez tiene una impronta muy marcada. El diseño se basa en muebles de líneas simples y materiales naturales, logrando que el ambiente se sienta sofisticado pero, sobre todo, vivible. La clave fue elegir piezas que, además de verse bien, aguanten el ritmo de una casa con un bebé que está empezando a dar sus primeros pasos.

La forma de armar el living hace que el orden sea mucho más fácil de mantener. Se nota que cada detalle estuvo pensado para que la casa no parezca un museo, sino un espacio real. La combinación de texturas hace que el lugar se sienta súper cuidado, moderno y, al mismo tiempo, relajado.

Marco, el hijo de Sol Perez, en el living sobre alfombra lúdica

El rincón de Marco: la debilidad de Sol Pérez

Sol Perez y su bebé, Marco

Aunque la estética de la casa es impecable, para Sol Pérez lo más importante es el bienestar de su hijo. Por eso, el living integra perfectamente el espacio de juegos de Marco, transformándolo en un área lúdica llena de juguetes de madera y andadores de estilo Montessori que combinan con el resto del diseño rústico.

El living de Sol Perez pensado para los primeros pasos de Marco

Lejos de romper con la decoración, estos elementos le dan un toque tierno y auténtico al ambiente. Es evidente que eligieron cada juguete pensando no solo en la diversión del pequeño, sino también en que tenga la libertad necesaria para dar sus primeros pasos. Se nota ese amor especial en cada rincón, donde la seguridad de Marco siempre va primero.

Para la conductora, la practicidad es fundamental cuando se trata de combinar el trabajo con la maternidad. Por ejemplo, el uso de alfombras de juegos estratégicas permite que Marco tenga su propia zona delimitada sin necesidad de cerrar el espacio ni poner barreras feas. Así, el living mantiene su amplitud y limpieza visual durante todo el día.

Esta manera de organizar el hogar les permite a Sol Perez y a Guido Mazzoni moverse con mucha más tranquilidad en su rutina diaria. Lograron algo que no es fácil: que una casa sea funcional para un bebé y, al mismo tiempo, mantenga ese nivel de diseño y comodidad que tanto les gusta. Es, definitivamente, el equilibrio perfecto entre lujo y vida real.