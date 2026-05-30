Balthazar Gravier festejó sus 27 años: en Madrid, entre amigos y con un guiño al nuevo proyecto de Valeria Mazza

Balthazar Gravier eligió la capital española como escenario perfecto para celebrar un nuevo año de vida. Entre risas, buena compañía y un entorno al aire libre, el hijo mayor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier sopló las 27 velitas en un clima de absoluta felicidad, demostrando que su familia sigue siendo su pilar fundamental y prioridad absoluta.

Valeria Mazza junto a Balthazar

Balthazar Gravier festejó su cumpleaños en Madrid junto a Valeria Mazza

El festejo estuvo marcado por la complicidad absoluta, donde no faltó la emoción ni las fotos que retratan la relación que mantiene con todo el clan. A pesar de que su agenda profesional como ingeniero lo lleva a viajar constantemente, Balthazar Gravier aprovechó su estadía por Madrid para desconectar y recargar energías, rodeado del cariño de los suyos en un día más que especial.

La reunión permitió que Valeria Mazza y Alejandro Gravier se reencontrara en un ambiente privado y sumamente cálido con su hijo, lejos de los compromisos públicos. Fue un encuentro donde, más allá de la distancia que impone el trabajo, la unión familiar prevaleció en cada gesto.

Lo que le dio un toque único a la tarde fue el brindis: la familia eligió celebrar con los vinos de "Finca Valeria", el nuevo emprendimiento vitivinícola que Valeria Mazza lanzó hace unas semanas. Fue una manera perfecta de combinar el festejo de su hijo con un gesto de apoyo al proyecto comercial que tiene a la modelo entusiasmada y activa en el mundo de los negocios.

Valeria Mazza y su hijo en Punta del Este

Elegir estas etiquetas no fue casualidad, ya que los vinos de Valeria Mazza combinan elegancia y frescura, convirtiéndose en el acompañante ideal para una sobremesa distendida. Con este detalle, la modelo no solo compartió su faceta como empresaria con sus hijos, sino que transformó el brindis de cumpleaños en una ocasión para celebrar también sus propios logros personales rodeada de quienes más la apoyan.

Así está hoy Balthazar, el hijo mayor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier a sus 27 años

Balthazar Gravier

Balthazar es el mayor de los cuatro hijos que tuvo la pareja —luego le siguen Tiziano, Benicio y Taína— y, a sus 27 años, brilla con luz propia. El joven, que es ingeniero de profesión y ocasionalmente deslumbra en producciones de moda, heredó el carisma innato de Valeria Mazza.

Balthazar Gravier

Balthazar no solo es el hijo mayor que vio crecer a su madre en la cima del éxito, sino también el mayor confidente y compañero de aventuras, de sus tres hermamos. En ese sentido, Taína, Tiziano y Benicio lo demostraron en sus publicaciones en las redes sociales, donde no sólo celebraron sus 27 años sino que también remarcaron su cariño.