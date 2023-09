Maluma está en pareja con Susana Gómez desde diciembre del 2021, cuando anunció su relación con una postal besando a su amada. La novia del cantante no perteneces al ambiente artístico, es arquitecta y el vocalista respeta su perfil bajo, por lo q no muestra su rostro en las redes.

En las últimas horas, Maluma hizo enloquecer a sus fanáticas con una publicación que deja en evidencia que se habría comprometido con Susana Gómez a un año y medio de noviazgo. Sin embargo, la feliz noticia no le gustó al público que lo sigue.

La reacción de las fans de Maluma

En un carrete de imágenes que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la frutillita del postre fue la mano izquierda de su novia con un anillo que parece ser de compromiso. Aunque Maluma no dijo nada al respecto, la foto habla por sí sola, lo que molestó a las fans del cantautor.

La postal que compartió Maluma.

"Ya deja de postear a esa vieja que me da una rabia", "ay maluma ya basta con esas fotos con ella, me lastimas", "Espero que ese anillo no sea lo que pienso", "Espero que ese anillo sea de amistad y no compromiso", "Mi corazón está hecho pedazos, cómo destruyes nuestros corazones, por qué tuviste que mostrar esa foto con el anillo", fueron algunos de los comentarios que plasmaron las fans de Maluma.