Julieta Ortega contó cómo fue que su papá, Palito Ortega, grabó su parto y vendió el material

Julieta Ortega no duda en mostrar la relación cercana que mantiene con su padre, Palito Ortega, desde que es pequeña. En diversas entrevistas, como en Caras TV, lo describió como una persona espectacular que dejó una huella imborrable en todos sus hijos, y, al igual que para sus hermanos, se volvió la inspiración de una vida de arte y autenticidad. Es por eso que, además de los halagos, cuenta los momentos graciosos que describen a la perfección los defectos que tiene su papá. En las últimas horas, sorprendió a todos cuando reveló que Ortega grabó su parto y vendió el material a un desconocido.

Julieta Ortega, Palito Ortega

El nacimiento de Julieta Ortega: la nota que le hicieron a Palito Ortega y Evangelina Salazar

Julieta Ortega fue invitada a Otro día perdido (eltrece), y Mario Pergolini le hizo recordar su primer momento de fama: el día de su nacimiento. La realidad es que ese 6 de octubre de 1972 las cámaras ya estaban sobre la segunda hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, haciendo que la fama del clan comenzara a marcar en los medios de comunicación. Pergolini compartió aquella entrevista, donde el cantante revelaba que había logrado llegar al momento del parto, y Salazar contaba por qué habían elegido ese nombre.

"Me gustó siempre el nombre. Tal vez es a raíz de un personaje que yo interpreté hace unos cuantos años. Y me quedó esa idea de que, cuando tuviera una hija, la iba a llamar así", explicó con su tranquilidad característica. Si bien la entrevista emocionó a Julieta, quien destacó la belleza de sus padres y su capacidad para enfrentar las cámaras, también la hizo recordar una anécdota que le contaron. Palito Ortega había logrado entrar a la sala de parto y grabar el momento, pero terminó vendiendo el material.

Julieta Ortega, Palito Ortega y Evangelina Salazar

Julieta Ortega reveló que Palito Ortega vendió el video de su nacimiento

“Mi papá filmó mi parto. Lo dejaron entrar a la sala, algo que en ese momento no era común, y grabó todo con una cámara”, comenzó revelando Julieta Ortega. Si bien ese gesto sorprendió a todos, los presentes estallaron de risas cuando la actriz contó que en realidad no había logrado ver el video ya que: “Al tiempo vendió la cámara con la cinta adentro. Esto es algo que es muy de mi papá”.

El video quedó dentro del artefacto, y Agustín "Soy Rada" Aristarán bromeó sobre que el anónimo comprador se había ganado una mina de oro al encontrarlo. Entre bromas, Pergolini hizo un llamado a la comunidad para ver si era posible recuperar aquella cinta, pero Ortega le restó importancia. “Yo no sé en qué momento se dieron cuenta que no lo tenían porque no saben ni a quién se lo vendieron. Me lo contaron de grande. Ellos no se hicieron problema porque con seis hijos se imaginarán que han perdido muchas cosas”, cerró, destacando que era un defecto gracioso de su padre ser distraído con algunas cosas.

Con esta anécdota, Julieta Ortega contó cómo fue que su papá, Palito Ortega, grabó su parto y vendió el material. El cantante se llevó todas las risas y comentarios, en una entrevista de su hija, quien no duda en destacar las virtudes y momentos divertidos que vive con él en cada ocasión. La anécdota sorprendió a los presentes y a los usuarios de las redes sociales, quienes no tardaron en dar sus opiniones al respecto y alrededor del primer momento de fama de Julieta.

A.E