Cómo fue la escandalosa separación de Mica Vázquez y Federico Larroca

Mica Vázquez es una de las ex Chiquititas que logró consagrar su carrera en diversos proyectos de la actuación, el modelaje y la conducción de streaming. Con paso de los años, se volvió una gran usuaria de las redes sociales, llegando a crear una comunidad de más de un millón de usuarios en Instagram. Sin embargo, también llamó la atención por sus historias de amor y hacerlas públicas a seguidores.

Si bien en la actualidad está en pareja con Gerónimo Klein, el padre de su hijo, hubo unos cinco años donde protagonizó una intensa historia de amor con un arquitecto y exrubier, que logró llevarla hasta el altas. Federico Larroca fue el primer y único esposo de Vázquez, con quien tuvo un tierno noviazgo y matrimonio que terminó sorpresivamente. En el 2019, la noticia impactó a todos, dado que no se veían venir esta brusca decisión. Sin embargo, fue la propia Mica la que se sinceró al respecto.

Mica Vázquez, Federico Larroca

Los intensos comienzos románticos de Mica Vázquez y Federico Larroca

La historia de amor de de Mica Vázquez y Federico Larroca comienza como una película: en el casamiento de un amigo en común. Por el año 2014, ambos cumplieron el rol de testigos en esa boda, y, como una novela, hubo un flechazo inmediato. No tardaron mucho tiempo en comenzar a salir, y en mostrarse frente a los medios de comunicación y las redes sociales. Sus seguidores se enamoraron instantáneamente de la pareja, que se mostraba en diversos viajes y eventos juntos.

Estuvieron de novios durante tres años completos, y compartieron dos años de convivencia previa al matrimonio. Su conexión se podía ver en todas las postales que protagonizaban juntos, y es por eso que decidieron no perder el tiempo. En noviembre del 2016, a dos años de haber confirmado su relación, y durante unas vacaciones, Federico planificó y le propuso matrimonio a la actriz. Durante un año entero, comenzaron con la organización del evento que se volvió tema de conversación en diversos medios de comunicación.

Mica Vázquez, Federico Larroca

El casamiento de Mica Vázquez y Federico Larroca: la sorpresiva separación

El 15 de noviembre de 2017, Mica Vázquez y Federico Larroca sellaron su amor con el sí definitivo en el registro civil, acompañados de sus seres queridos y cercanos. El 18 de noviembre de 2017, fue la boda en la Iglesia Santiago Apóstol, ubicada en el barrio porteño de Núñez, y la gran fiesta en un salón de eventos en Tortuguitas. Como luna de miel, disfrutaron de un mes entero recorriendo las playas y paisajes de Tailandia, y al regresar continuaron con la convivencia.

Durante los siguientes dos años, no tuvieron hijos ni intenciones de agrandar la familia. Su amor seguía latente y fuerte como se los había visto desde el comienzo. Sin embargo, de manera sorpresiva y sin aviso, se conoció la separación de forma directa y repentina en octubre de 2019. El silencio de ambos mantuvo atentos a todos, quienes comenzaron a hacer crecer teorías sobre terceros en discordia o una fuerte discusión entre ambos.

No fue hasta noviembre de ese mismo año que Mica Vázquez rompió el silencio y, dado que su perfil era más público, enfrentó a los medios de comunicación. "Teníamos planes de familia diferentes ahora. Se ve que no tenía que ser, qué se yo. Confío en que hay que escucharse a uno mismo u ser lo más leal posible a uno mismo. Lo adoro a Fede, es la persona más increíble que tuve al lado y no cierro ninguna puerta pero hoy necesitaba escucharme y entender que era momento de estar sola", se sinceró en diálogo con la revista PRONTO. De esta manera, dejó en claro que no fue una separación escandalosa, sino que había desaparecido el amor de pareja del lado de la actriz.

Mica Vázquez, Federico Larroca

La historia de amor de Mica Vázquez y Gerónimo Klein: el presente lejos de los medios de Federico Larroca

A pesar de su sorpresiva separación, y dejando en claro que no había sido en malos términos, Mica Vázquez y Federico Larroca mantienen en la actualidad una relación cordial, si bien no volvieron a cruzarse en eventos públicos. El arquitecto decidió alejarse de los medios de comunicación y del mundo del espectáculo, y se enfocó en el sector inmobiliario y de la construcción. Junto a un colega, abrió un grupo especializado y decidió dejar en claro que siguió adelante.

Por su parte, Vázquez encontró el amor, a solo dos meses de su separación con Larroca. Una amiga la presentó con Gerónimo Klein, un empresario que logró enamorarla instantáneamente. Con él sí logró formar la familia que deseaba, y, el 31 de diciembre de 2020 se convirtieron en padres de su primer hijo, Baltazar. En la actualidad, se mantienen unidos y conviviendo, sin pasar por el registro civil ni sellar su amor con otra boda. Su carrera mediática siguió creciendo, haciendo que su estilo de vida fuera completamente diferente al de su exesposo.

Mica Vázquez y su familia, Federico Larroca y su socio arquitecto

La historia de amor y separación de Mica Vázquez y Federico Larroca sigue siendo una de las más recordadas, pero menos polémicas de la farándula argentina. Por el contrario, mantuvieron la ruptura en la intimidad y se refieren al otro con cordialidad y mucho cariño, recordando los buenos recuerdos que pudieron construir juntos.

A.E