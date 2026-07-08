Leonor Benedetto abrió su corazón y contó cómo fue la adopción de su hijo Marcos: "Lo encontré en Casa Cuna y me dijo 'llevame con vos'"

Esta noche a las 22 llega una nueva edición de CARAS GLAM, el programa de Marcelo Polino en CARAS TV, donde las figuras del ambiente cuentan todo sobre su vida. En este nuevo episodio, la invitada de lujo será Leonor Benedetto, que repasó su carrera, su historia, sus amores y algunos momentos inolvidables de su vida. En este breve adelanto, se puede ver una de las respuestas más emotivas de la charla, cuando habló de la adopción de su hijo, Marcos.

Leonor Benedetto invitada en Caras Glam//Caras TV

Leonor Benedetto reveló detalles de su proceso de adopción

Durante la Charla para Caras Glam, Leonor Benedetto abrió su corazón y rememoró cómo su experiencia como voluntaria en la Casa Cuna fue determinante en su vida y en su decisión de adoptar. “Es una historia de amor”, definió la artista sobre el encuentro con su hijo menor, Marcos.

La actriz explicó que, aunque suele contar esta historia con cierto pudor, siente que es importante visibilizar para aquellos que quizás no han tenido la misma suerte en sus búsquedas de adopción. “Sé que hay gente que no ha vivido esa experiencia, gente a la que probablemente injustamente le han negado o ni siquiera le han tenido en cuenta su pedido de adopción, pero lo mío fue muy fácil”, afirmó con sinceridad.

Leonor Benedetto con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

El encuentro con Marcos ocurrió cuando él apenas tenía dos años y tres meses. “Lo encontré en Casa cuna y me dijo 'llévame con vos'”, reveló la intérprete. En ese momento Leonor Benedetto estaba en pleno auge y exposición mediática y decidió hacer un voluntariado en esa institución para ayudar a otros. “Fui ahí en el momento que me di cuenta de que lo que yo estaba viviendo no era la verdad del mundo”, contó y agregó: “Hablé con el director de Casa Cuna y le pedí, por favor, que no lo diera a publicidad. Yo necesitaba ese contacto con otra realidad, no con la realidad inventada del rating. Y él accedió y yo me presenté a un juez y a partir de ese momento todo fue de un fluir realmente llamativo, sorprendente y a mi favor”.

Leonor Benedetto invitada en Caras Glam//Caras TV

Leonor Benedetto contó la conmovedora conversación que tuvo con su hijo adoptivo sobre la paternidad

Leonor Benedetto destacó que actualmente, Marcos reside en Paraguay y tiene una buena vida. “Él es gerente de una subsidiaria sueca de una televisora que emite deportes. Está muy bien”, expresó con alegría. En esta línea, la entrevista adquirió un tono más emotivo cuando Leonor Benedetto compartió una reciente conversación con su hijo, quien está en pareja, sobre sus planes de ser padre. “Yo le pregunté si no pensaba casarse, tener hijos, porque ya hace unos cuantos años que está con ella y me dijo, ’No, no voy a tener hijos. Y si alguna vez tengo ganas, voy a adoptar, quiero hacer lo mismo que vos hiciste conmigo'”, relató la intérprete.

Este relato, lleno de ternura y humanidad, será parte de la entrevista de Caras Glam que podrá verse completa esta noche a las 22 horas en Caras TV. En dicha nota, Leonor Benedetto afrontó las preguntas de Marcelo Polino con una actitud sincera y emotiva que permitirá conocer el detrás de una de las mejores actrices argentinas.