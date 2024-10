Nicole Neumann compartió un tierno momento en el que Cruz Urcera apoya a Manu Urcera en su carrera: el video

Nicole Neumann compartió este domingo en sus historias de Instagram un tierno momento con el menor de sus hijos, Cruz Urcera fruto de su relación con Manu Urcera. El video que subió se puede ver al pequeño balbuceando y mirando la televisión donde se veía la carrera de su padre.

En su Instagram, la modelo se mostró muy activa en este domingo; a pesar de haber estado sola con Cruz Urcera, ya que sus hijas se encuentran pasando el fin de semana con su ex pareja, Fabián Cubero. Ella prefirió relajarse primero caminando por el patio de su casa junto el cochecito que llevaba a su pequeño de casi cuatro meses.

Momentos después, mientras el bebé dormía ella decidió acostarse un rato a tomar sol en una toalla sobre el pasto. Para esto se colocó una bikini con un estampado de distintas formas cuadradas con colores que variaban del negro verde y violeta. A este atuendo le sumó unos anteojos de sol súper facheros.

En las siguientes historias ya se la pudo ver a Nicole Neumann junto a Cruz Urcera en el sillón de su casa mientras observaban la carrera de su esposo Manu Urcera. La modelo logró captar el momento mientras que el bebé entre balbuceos alentaba a su padre; esto causo mucha ternura entre sus seguidores.

Nicole Neumann habló de la separación de Pampita y Roberto García Moritán

En el programa del viernes 4 de octubre en LAM contaron que en las grabaciones de ‘Los ocho escalones’ Pampita y Nicole Neumann compartieron piso, en medio de la separación de la modelo de Roberto García Moritán. Por lo que un notero del programa de Ángel de Brito se acercó a la esposa de Manu Urcera para que hablara del asunto.

Cabe recordar que las modelos no tienen una muy buena relación ya que siempre se mostraron enfrentadas y los cruces que tenían en público mostraban el tenso ambiente. “¿Cómo la viste a Pampita? Estuvieron grabando juntas”, cuestionó el notero a la salida del programa a Nicole Neumann.

“Si, ¿de qué?”, le responde la modelo mientras sigue con su camino; “Después de su separación”, continúa el periodista. “No, no sé. Yo no me meto en cosas ajenas. Yo la vi bien, profesional, haciendo su trabajo. Estábamos ahí, trabajando”, respondió la Nicole Neumann. Otra periodista que se encontraba en el lugar le consultó si ella encontraba alguna similitud en esta separación y la que ella tuvo hace algunos años con Fabián Cubero.

Entre risas, Nicole Neumann le respondió “No, creo que cada uno, cada pareja es un mundo, cada separación también. No, no sé, no encontré nada en común”. Además le consultaron si había logrado hablar con Pampita antes del programa; “No, no porque nos vimos ya para empezar a grabar directo y terminamos y yo me fui corriendo para alimentar a mi niño”, contestó la esposa de Manu Urcera.

