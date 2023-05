Manu Viale y Federico Freire se casaron en diciembre pasado. La pareja realizó una gran boda donde, por supuesto, estuvo presente su familia, entre ellos, Juana Viale.

Mientras disfrutas de las mieles de los primeros meses de casados, la actriz y el futbolista comparten su día a día con su perra Palta, a quien aman profundamente. Y, ahora, sumaron a otro integrante más a su familia: Monarca.

Manu Viale y Federico Freire agrandaron la familia a cuatro meses de su boda.

"Con Palti recibimos así a Monarca. Así 24/7", escribió Manu Viale en su Instagram junto a una foto abrazando a sus hijos perrunos.

Enseguida comenzó a recibir miles de Likes y mensajes de sus seguidores y amigos. "Sos espectacular Manuela", le escribió Grego Rossello. "Muerta", agregó Cande Ruggeri.

Manu Viale y Federico Freire agrandaron la familia a cuatro meses de su boda.

Manu Viale fue una de las colaboradoras del rescate masivo que se dio semanas atrás de varios perros maltratados en un criadero clandestino de Capital Federal. La actriz ayudó a buscarles hogares de tránsito y finalmente junto a su marido decidieron adoptar a Monarca.

La vida de casada de Manu Viale

En una entrevista a Mitre Live, Manu Viale habló de como es su vida de casada. “No es que quiera meterme en el tema, pero acaba de ingresar un tal Fede Freire y puso tres emoticones de corazones, ¿cómo es la vida de casada, Manu?”, le preguntaron.

“La vida de casada no me cambió mucho la verdad porque convivía con él desde hacía cuatro años. Todavía me cuesta decir marido o mujer, somos amigos desde los 15", contestó la hermana de Juana Viale.

Manu Viale y Federico Freire.

“Fue más de lo que me imaginaba y salió todo muy increíble, en un ambiente íntimo con amigos y familia. Fue muy emotiva la ceremonia y lloramos todos, la fiesta fue increíble y me cuesta mucho superarla”, contó la actriz.

“No nos fuimos y ya lo sabíamos porque terminaba el casamiento y me metía a laburar, pero, la verdad, te soy sincera, no tenía muchas ganas de subirme a un avión en este momento... Fue casamiento, fue mundial, fue Luzu y necesitaba bajar. Todavía no hay planes de un viaje, no hay apuro, ahora arranco la obra de teatro, no me quita el sueño y no es momento de viajar, ya lo planificaremos”, explicó sobre por qué no se fue de luna de miel.