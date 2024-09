Marcela Tauro es una de las grandes periodistas del país, siempre dispuesta a contar todo lo que sabe. En esta ocasión no fue distinto, en el programa en Intrusos por América, es una de las panelistas y fue allí donde brindó información de un nuevo romance que involucra a Camila Deniz, de Cuestión de peso, conocida popularmente como Camilota.

El romance entre Camilota y Natee

En el programa de Flor de la V hablaron sobre el nuevo romance que impactó en el mundo del espectáculo y tiene dos protagonistas, Camila Deniz y a una de sus excompañera de Cuestión de Peso, Natee. Ellas mismas fueron las primeras en anunciar su relación en el reality, lo que dejó a todos impactados pero muy felices.

“Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Quiero dejar algo en claro no me gustan las mujeres, pero me gusta ella. Lo que buscaba en un hombre lo tiene ella, ponele. Estoy contenta, estoy feliz. Estoy enamorada y estoy de novia con Natee”, manifestó Camilota en Cuestión de Peso.

Asimismo, la hermana del popular participante de Gran Hermano, aprovechó una nota con Intrusos y dio más detalles. “Se lo conté a Thiago un día en un asado y se lo dije para que no se enterara por la tele. Tenía miedo de cómo iba a reaccionar Daniela pero me dijo ‘que viva el amor, dale para adelante, que seas feliz”, se expresó ante las palabras de su hermano Thiago Medina.

A pesar de esto, luego de escucharla, Marcela Tauro se manifestó dubitativa sobre el nuevo romance de Camilota “¿Será verdad? A veces por tener prensa, a lo mejor no fue idea de ella sino de otro. Justo volvió y se enamoró de una compañera del reality. No es maldad pero si es mentira es maldad de ellos que inventan cualquier cosa”, finalizó a su estilo.

Natee rompió el silencio luego de la confirmación de su noviazgo

En medio del programa Cuestión de Peso, luego de que Camilota le haya contado a sus compañeros de su romance, el conductor, Mario Massaccesi, sorprendió a todos con una entrevista con Natee. “¿Cómo te va? ¡Hay amor, me dice Camilota!”, expresa el periodista, a lo que la entrevistada responde con una enorme sonrisa “Sí, hay amor”.

Profundizando más en la relación Mario Massaccesi les preguntó hace cuanto están juntas por lo que Natee confirmó que esto inició hace algún tiempo cuando otro participante les hablaba a las dos y terminaron eligiéndose ella y Camilota, pero mientras la hermana de Thiago Medina estaba en algo con Marcelo, otro participante.

“¿En qué momento apostaron ustedes como pareja?”, preguntó Mario Massaccesi de Cuestión de Peso. “En realidad, hace dos semanas ella me propuso ser la novia y acepté, obvio, pero lo nuestro era como que en el medio hubo peleas porque nos celábamos, como que las dos queríamos lo mismo, las dos éramos parecidas, muchas cosas y al final nos elegimos una a la otra”, cerró finalmente Natee.

