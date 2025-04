Marianela Mirra no se detiene: polémico mensaje a Alperovich y dedicatoria provocadora contra Marcela Tauro

Marianela Mirra, conocida por su paso por Gran Hermano, demostró una vez más que no le teme a la polémica y no se detiene. Este domingo le dedicó un mensaje a José Alperovich, su pareja, por su cumpleaños. A su vez, no le tembló el pulso y le realizó una dedicatoria provocadora contra Marcela Tauro.

Desde su paso por Gran Hermano, Marianela Mirra supo mantenerse como una figura mediática que no teme generar controversia. En los últimos días, volvió a defender la inocencia de José Alperovich y realzó la dura crítica a Marcela Tauro.

Con un posteo en sus redes sociales, la joven dejó en claro que sigue creyendo en la inocencia del exgobernador de Tucumán, a pesar de la condena que está cumpliendo en el penal de Ezeiza. En el día de su cumpleaños número 70, escribió: "¡Feliz cumple, rey! Vamos a salir adelante juntos de esta. Es un sufrimiento no poder tenerte conmigo, como el día que me arrebataron mis sueños y el amor tan grande que construimos cada día".

La publicación fue acompañada por una imagen de José Alperovich y la canción "Ese maldito momento" de la banda No Te Va Gustar, lo que generó una gran ola de reacciones. Horas más tarde, Marianela Mirra fue captada por las inmediaciones del penal en donde está cumpliendo la condena su novio.

En el programa de Infama (América), que conduce Marcela Tauro mostraron las imágenes, acercándose a la exparticipante de Gran Hermano para tener una nota. Al ser abordada por la cámara y el notero, evitó dar declaraciones. Pero no pudo evitar lanzar una fuerte frase que se viralizó: “Que siga haciendo brujerías Marcela Tauro, que por fin se le dio el programa”.

Las declaraciones de Marianela Mirra generaron un fuerte impacto en el ámbito mediático. Por su parte, la conductora se rio de los dichos de la mediática sin tomarle relevancia, mientras que otros la enfrentaron por seguir defendiendo a José Alperovich a pesar de la condena firme que tiene en su contra.

Las últimas declaraciones de Marianela Mirra dejaron en claro que sigue firme en sus convicciones, sin temor a la polémica. Su posteó a José Alperovich por su cumpleaños y defendiendo su libertad, sumando la dedicatoria provocadora contra Marcela Tauro, demostraron que la mediática no tiene miedo a seguir adelante con su postura sobre el exgobernador de Tucumán.

