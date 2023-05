Después de hablar con Camila Mayan, ex novia del campeón del mundo Alexis Mac Allister, y escuchar cómo la joven se sintió angustiada y traicionada por el futbolista y por su amiga, Ailén Cova, Marcela Tauro sorprendió a los televidentes al contar una polémica anécdota amorosa.

La panelista comparó lo que está viviendo Mayan actualmente, quién descubrió que Alexis estaba saliendo con una amiga de ella, y reveló que ella vivió una situación muy similar con una de sus amigas más cercanas.

Sin embargo, la historia tiene una diferencia clave, para las dos fue una sorpresa estar saliendo con el mismo hombre: "A mí en la vida me ha pasado de todo. Yo tenía una amiga, mi mejor amiga, Analía Furio, y nos dimos cuentas que las dos salíamos con un amigo. Duró una semana. Él nos engañó a las dos".

Luego, contó que hicieron cuando se enteraron de esto: "Cuando nos dimos cuenta, fuimos juntas a la casa. Le caímos cada uno por separado. Imagínense lo que fue eso. Él esperaba que yo le dijera de todo, pero a mí no me salió decirle nada. Me quedé muda. Indiferente. Eso le dolió más que un cachetazo". Además, la panelista reveló que la reacción de su amiga la sorprendió: "Ella, que era la tímida, le dijo absolutamente de todo. Yo creo que después de eso él no jodió más a nadie".

Para finalizar la tremenda anécdota, Marcela Tauro comentó con humor: "Éramos amigos de una parroquia. Un día ella me llama y me dice 'tengo que decirte algo'. Y yo le digo 'yo también'. Cuando te la quieren meter, mi amor…".

¿Qué dijo Marcela Tauro sobre la China Suárez?

Luego de que Marcela Tauro hablara sobre la vida amorosa de la China en Intrusos, la cantante escribió en su Instagram: “Cuándo va a ser el día en que se termine esta forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire”. Sin embargo, la panelista decidió no quedarse callada ante esta crítica y le respondió con todo.

Sin filtros, Marcela apuntó: “La China (Suárez) dijo acá en Intrusos, “No salgo con Vicuña” y salía con Vicuña. Y lo juró, lo juró al aire, así que… si es la misma China. Yo creo que conozco a la misma China pudo haber jurado un montón de cosas”. Por otro lado, cuando el LAM le aseguraron que la China estaría enojada con ella, Marcela respondió burlona: “¿No me digas, sí? Uy, mirá lo preocupada que estoy”.