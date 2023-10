Marcela Tinayre captó la atención en redes sociales, luego de que publicara una imagen muy polémica y por supuesto que no tardó en viralizarse, ya que estaba fuera de contexto y los usuarios, especialmente los periodistas comenzaron a preguntarse qué había pasado, ¿fue un error o a propósito?

Uno de ellos fue Pochi de Gossipame, al indagar desde Instagram: “¿La subió sabiendo lo que hacía o se la habrá querido mandar a alguien y la subió por error a sus historias?”, escribió, además de agregar una encuesta para ver qué opinaban sus seguidores.

La fotografía que posteo Marcela Tinayre en sus redes

Luego a esto le siguió la cuenta de X (ExTwitter) de El Ejército de LAM: ‘’Contenido de Premium el de Marce’’, bromearon. El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cuando la conductora de Polémica en el Bar subió la fotografía de un hombre sentado, de espaldas y con el pantalón bastante bajo, mostrando de más, al darse cuenta, eliminó rápidamente el posteo.

Sobre este contexto, Marcela se vio obligada a romper el silencio y dar explicaciones sobre lo que sucedió y dialogó con TN Show: ‘’Me la pasó un amigo”, empezó diciendo y tomándoselo con gracia.

Marcela Tinayre

Y continuó, dejando en claro que todo se trató de un error: “Me equivoqué. Es un amigo que me lo mandó, la sacó en un restaurante. No me di cuenta. Era para una amiga”, cerró Marcela Tinayre.

