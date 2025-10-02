Invitada a Los 8 escalones, ciclo que conduce Pampita en las tardes de eltrece, Marcela Tinayre brindó detalles sobre el origen de un plato muy elegido en las Fiestas de Navidad y Año Nuevo en nuestro país, algo que sorprendió a la conductora y a todos los presentes en el estudio.

Marcela Tinayre y Pampita, fanáticas del vitel toné: "Deberíamos comerlo todo el año"

Tras su paso por los Martín Fierro 2025 acompañando a su madre, Mirtha Legrand, y su hija, Juana Viale, Marcela Tinayre participó de Los 8 escalones (eltrece) y aportó un dato inédito sobre una preparación tradicional en nuestro país. Se trata del vitel toné, un plato frío de origen italiano que se volvió un clásico en la gastronomía argentina, especialmente en las fiestas de fin de año.

Todo comenzó cuando Pampita en su rol de conductora del programa le preguntó a una concursante si es verdadero o falso que el vitel toné incluye alcaparras en su receta original. Tras la respuesta acertada de la mujer, la modelo deslizó un "ay sí, qué rico". Acto seguido, se declaró fan de esta comida y preguntó a los famosos que se encontraban en el estrado: "¿Por qué sólo lo comemos en las fiestas?.

Marcela Tinayre

Mientras las cámaras se giraban para enfocar a las figuras, Pampita reveló que suele comerlo durante el año y especialmente cuando está fuera del país. "Yo cuando viajo lo pido siempre", expresó y en ese momento Marcela Tinayre no dudó en dejar en claro que ella también es fanática del vitel toné. De hecho, contó que lee sobre gastronomía y que en el libro Larousse Gastronomique, que es el más importante del arte culinario, asegura que "el vitel toné es un invento argentino, no italiano".

Esta información dejó a todos boquiabiertos en el estudio empezando por Pampita, quien le dio pie para que continuara hablando sobre el tema. "Los italianos no iban a mezclar en el momento que salió la anchoa con la carne”, sumó Marcela Tinayre haciendo referencia al dato inédito que encontró sobre el vitel toné.

En ese instante, Carolina Ardohain acotó que "después les gustó y se lo quedaron” refiriéndose a la receta que actualmente es conocida por ser creada en el noroeste de Italia. A lo que la hija de Mirtha Legrand agregó: “Sí, pero dice que es argentino”. Para cerrar esta divertida charla culinaria, que sirvió para aprender un lado desconocido de la propia Marcela y también de Pampita, la presentadora manifestó: “Así que es nuestro. De ahora en más lo voy a defender a muerte. Cuando haya una duda, voy a decir ‘esto lo inventaron los argentinos’”.

De esta manera, Marcela Tinayre sorprendió al revelar el secreto mejor guardado del vitel toné y dejar a todos sorprendidos con su información sobre gastronomía, lo que generó complicidad con Pampita y un interesante ida y vuelta durante el ciclo Los 8 escalones.