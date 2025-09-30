La furia de Verónica Lozano por perder en los Martín Fierro 2025: "Se nota mucho"

Verónica Lozano fue una de las que no se llevaron terna en la 53º edición de los Premios Martín Fierro. La conductora estaba nominada por su rol a la cabeza de Corta por Lozano, y por el programa que lleva adelante con su equipo. Sin embargo, fue una de las que las redes sociales quedaron sorprendidas por haber perdido en la competencia. De esta manera, comenzó el día lanzando su furia frente a los sucesos y denunció problemas dentro de la organización por los ganadores.

Vero Lozano en los Martín Fierro / Créditos: RS Fotos

El fuerte descargo de Verónica Lozano por perder en los Martín Fierro 2025: "Se nota mucho"

Verónica Lozano era una de las nominadas en los Premios Martín Fierro 2025. La conductora competía por las ternas Mejor Magazine y Mejor Labor en conducción femenina. Sin embargo, para su sorpresa y la de sus seguidores, DDM y Susana Giménez fueron los que se llevaron el trofeo. En su cuenta de Instagram, compartió los tiernos mensajes de sus compañeros, destacando su rol en el programa y escribió en un posteo: "Una noche de Hotel. Premios Martín Fierro, manos vacías, corazón lleno. Trabajo en equipo con amor y dedicación".

Las ganadoras en los Martín Fierro / Créditos: RS Fotos

Los usuarios en redes sociales también destacaron su falta de reconocimiento en los premios, y no dudaron en expresarlo. Pero, a pesar de que muchos creía que ese sería el único descargo de Verónica, comenzó su programa Corta por Lozano (Telefe) demostrando su furia y descontento ante los resultados. "Sacame todo. Se nota y mucho", expresó con rostro enojado a la cámara, y sus panelistas la acompañaron. De esta manera, lanzó una fuerte denuncia contra la organización que descolocó a los espectadores.

"Tengo muchos mensajes de miembros de APTRA que están, en estos momentos, por reunirse y decir '¿Para qué votamos? Si después hacen lo que quieren'", expuso la conductora. Si bien destacó muchos momentos importantes del evento, también reveló que se encontraba indignada con algunos resultados, y que habían sido los primeros Martín Fierro donde había visto a muchas celebridades enojadas con los resultados. "Están diciendo que ganó tal, cuando se fijan ninguno lo votó", detalló la conductora, y el debate explotó al aire.

Los usuarios en las redes sociales no dudaron en dar a conocer su opinión, a través de memes o posteos sobre lo ocurrido. Como todos los años, los Martín Fierro generaron polémicas y tendencias, no solo por sus looks o momentos icónicos, sino también por las ternas y sus ganadores. Verónica Lozano fue de las primeras celebridades en expresar su descontento al aire, tras haber perdido las dos categorías en las que estaba nominada.

A.E