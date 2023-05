Marcela Tinayre habló sobre Alfa como futuro compañero en Polémica del Bar: ''Cómo le gusta las cámaras''

Marcela Tinayre será la nueva flamante conductora de Polémica en el Bar en América TV y pasó por LAM para hablar sobre cómo será el formato del programa, en cual especifico que estará enfocado en hablar sobre la participación y protagonismo de mujeres destacadas en el medio.

Por otro lado, opinó sobre sus compañeros con los que compartirá mesa, especialmente del personaje de Alfa, cabe recordar que días atrás en una nota para Socios del Espectáculo, el ex participante de Gran Hermano opinó acerca de Marcela:

"Marcela como conductora me encanta, la amo. Siempre me gustó. Me encanta como es, como mujer’’.

Alfa en Socios del Espectáculo

Sin filtros, Tinayre reveló lo que piensa de Alfa: "Cómo le gustan las cámaras a Alfa, se lo dije. Es ideal, de todo sabe, de todo opina", detalló. Luego, la nueva angelita del clan de LAM, Coti Romero le consultó que pensaba acerca de los comentarios machistas y la conductora respondió muy picante: ‘’La pregunta es cómo se llevará el conmigo entonces. Vamos a ver".



Marcela Tinayre y sus compañeros en Polémica del Bar

Luego, contó una anécdota cuando se encontraban ensayando y grabando, y Alfa le reveló que supuestamente era amigo de su hija Juanita. Marcela, muy sorprendida atinó a llamar a su hija que se encontraba en Madrid: ‘'Che Juani, perdón por la diferencia de horario pero, ¿lo conocés a Alfa?'’, contó la conductora. Cuando finalizó la llamada le dijo a su futuro compañero: ‘’Le dije a Walter: 'Chanta, no sos amigo de Juana'", cerró divertida.

Quiénes acompañarán a Marcela Tinayre en Polémica en el Bar

La flamante conductora en diálogo con LAM destacó la presencia de Chiche Gelblung, también mencionó a Walter Alfa Santiago, que seguramente dará mucho de qué hablar. Además, confirmó la participación de Marcelo Polino, quien será responsable de hacer un sketch junto a ella y se encargará de ser el dueño del bar, a su vez aprovechó para desmentir los rumores de participación de Fernando Burlando o L-Gante. Finalmente, mencionó a Gabriel Schultz, Eliana Guercio y Flavio Mendoza.

D.M